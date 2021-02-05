Bu robotlar 'Erik Dalı' oynuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri robotik kodlama atölyeleri ile gençlere önemli fırsatlar sunuyor. Atölyelerde üretim yapan minikler aynı zamanda eğlenmeyi ihmal etmiyor. Öğrencilerin son olarak ürettikleri robotlar ise erik dalı oynuyor.

ROBOTLAR ERİK DALI OYNADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın ilk günden bu yana robotik kodlama alanını Büyükşehir Belediyesi olarak önemsediklerini ifade ediyor. Bu anlamda çalışmalarını yürüten Bilgievileri’nde Robotik Kodlama atölyeleri ile öğrencilere ışık tutuluyor. Atölyelerde üretilen robotlalar, 'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde oynarken öğrenciler hem eğleniyor hem de kodlamaya karşı ilgileri artıyor.

EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Büyükşehir eğitmenleri Robotik Kodlama atölyelerine ilgiyi artırmak amacıyla eğlenerek öğrenme metodunu uyguluyorlar. Ayrıca atölyelerde öğrenciler, düzeylerine göre algoritma ve programlamaya giriş eğitimi aldıktan sonra birden çok blok kod programı aracılığıyla programlama eğitimine başlayıp kendilerini geliştirme imkanı buluyor.