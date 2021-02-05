Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4’ü aktif jandarma personeli olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı veren şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan 7’si bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise daha önceden adliyeye sevk edildiği, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
05 Şub 2021 - 11:01- Asayiş Güncelleme: 05 Şub 2021 - 11:03
Kocaeli’de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.