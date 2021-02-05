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05 Şub 2021 - 11:01- Asayiş G: 05 Şub 2021 - 11:03

Kocaeli’de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgilere göre,  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4’ü aktif jandarma personeli olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı veren şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan 7’si bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise daha önceden adliyeye sevk edildiği, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
# Kocaeli

05 Şub 2021 - 11:01 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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