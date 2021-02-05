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05 Şub 2021 - 14:48- Eğitim G: 05 Şub 2021 - 14:49

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları 8. sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon etkinliği

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, 8. sınıf öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığının aldığı son kararla birlikte yüz yüze takviye kurslarına devam ediyor.

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ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları PDR Birimi tarafından 8.sınıf öğrencilerine yönelik “Okula Hoş Geldiniz” ve “Motivasyon” temalı etkinlikler düzenlendi. Hazırlanan etkinlikte öğrenciler kağıt bardaklardan dizili kulelerin arasından kağıtları odaklanarak bardakları düşürmeden çekmeye çalıştılar. Bireysel olarak odaklanma ve stratejik düşünme becerilerini arttırırken sosyalleşerek mücadelelerini sürdürdüler.

Hazırlanan etkinlikte LGS sürecinde başarıya ulaşmada hedef ve motivasyon varlığının kilit rol oynadığının önemi vurgulandı. Sürdürebilir motivasyon için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koymanın, kendilerine inanarak pes etmeden çalışmanın önemi üzerinde duruldu.

Uzaktan eğitim süreci ve yarıyıl tatili sonrası okullarına dönmenin mutluluğunu yaşayan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları 8.sınf öğrencileri oyunlar aracılığı ile rahatlama ve motive olma imkânı bulurken grup çalışmasını heyecanla tamamladılar.

# eğitim, Kocaeli

05 Şub 2021 - 14:48 - Eğitim

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