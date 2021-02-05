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05 Şub 2021 - 15:13- Gündem G: 05 Şub 2021 - 15:15

Hürriyet ile Kuruçeşme esnafı arasında sıkı koordinasyon

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kuruçeşme bölgesi esnafıyla buluştu. Programda konuşan Başkan Hürriyet, kurulacak olan koordinasyon merkezi ile esnaf ve vatandaşla daha sıkı bir iletişim ağı kurulacağını ifade etti. 

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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kuruçeşme bölge esnafı ile Erol Olçok Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen dayanışma toplantısında Başkan Hürriyet, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Pandemi döneminde esnafı yalnız bırakmayan Başkan Hürriyet, elindeki imkânlarla destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. 


ESNAF ÇALIŞMA GRUPLARI


Dayanışma toplantısında ilk olarak konuşan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Sevgili Fatma Başkan yönetime geldikten sonra farklı yönetim anlayışı ile ilk önce İzmit Kent Konseyini faaliyete geçirdi. Kent Konseyinin kentteki yerel esnafla yerel belediye arasındaki organizasyonu ve iletişimi kurması adına esnaf çalışma grupları oluşturduk. Geçtiğimiz yıl önce kent merkezinde, bundan 3 ay evvel de doğu bölgesinde esnaf dayanışma grubunu kurduk. Şimdi de Kuruçeşme esnafı, Yenidoğan esnafı, Serdar esnafı, Şirintepe esnafı ve Cumhuriyet esnafı ile bu birlikteliği oluşturduk. 


SORUNLARI ÇÖZÜME ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ


Bir aydan bu yana yaptığımız çalışmalar neticesinde ve sizlerle birebir görüştükten sonra bugün bir araya geldik. Amacımız yerel mahallede kanaat önderi olan, sizler gibi sevilen sayılan, sorumluluk ve aidiyet duygusuyla hareket eden esnaf arkadaşlarımızla sevgili başkanımızın ve yönetimini daha da yakınlaştırmak. Sizlerin gördüğü fakat bizlerin göremediği tüm olumsuzlukları, oluşturacağımız iletişim grubu ile bir fotoğraf veya içerik yazarak bize aktarmanızı istiyoruz. Bizler de hemen faaliyete geçerek o sorunları çözüme ulaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 


HALKLA BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ


Esnafla sık sık bir araya gelen ve birlikte yol yürüyen Başkan Hürriyet, “Pandemi bizi bazı konularda engellese de olabildiğince yurttaşlarımızla, esnafımızla kurallara uyarak bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Sizleri riske atmadan küçük gruplar halinde bir araya gelmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana hep halka sorarak hareket ettik. Eksikliklerimiz ya da yetişemediğimiz durumlar muhakkak var. Bu noktada daha iyi iletişim kurarak, tamamen siyaset üstü ve hizmet odaklı bir çalışma içerisindeyiz. Sağ olsun kent konseyimizin bir süredir üzerinde çalıştığı esnafla bölgesel iletişim ağı sayesinde vatandaşımızın bir sıkıntısı olduğunda daha hızlı müdahale edebiliyoruz.


HIZLI BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDECEĞİZ


Kent konseyimiz ile birlikte önce merkez, sonra Bekirdere bölgesi ve şimdi Kuruçeşme bölgesi esnaflarımızla küçük gruplar kurduk. O gruplarda bizim daire müdürlerimiz de yer alıyorlar. Bir sorun veya ihtiyaç olduğunda bu iletişim ağında hızlıca konuyu öğrenerek müdahale edebiliyoruz. Aynı anda birçok sorunu görmem mümkün olmuyor. O yüzden istiyoruz ki vatandaşımız bizim gözümüz ve kulağımız olsun. Hızlı bir şekilde bize ulaşabilmesini istiyoruz. Kuruçeşme bölgesinde kent konseyi önceliğinde esnaflarımızla bir grup oluşturmak istiyoruz. Bu grupta müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımız olacak. Siz bir sorun olduğunda hemen bu grup aracılığıyla bizi haberdar edin. Biz de daha hızlı bir şekilde harekete geçelim. 


ESNAFIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ


Bu toplantımızla da hem sizleri bilgilendirelim hem de bir araya gelmişken sizleri dinleyelim istedik. Kuracağımız iletişim ağı ile oluşacak dayanışma ve destek ruhuna katkılarınızı bekliyoruz. Biz kaynaklarımız ve imkânlarımız el verdiği sürece kentin sorunlarıyla ilgili duyarlı davranıp hızlıca müdahale etmeye gayret ediyoruz. Bu hafta içerisinde de pandemi nedeniyle kapatılan esnafımıza nakdi desteklerimizi yatırdık. Kaymakamlığın sosyal yardımlaşma vakfının belirlediği ihtiyaç sahibi esnafımızın hesaplarına paraları yatacak. Elimizden geldiğince desteklerimize devam edeceğiz. Kendi kiracılarımızdan kapalı olduğu sürece kira almama kararı aldık. Ayrıca esnafımızın eğlence vergilerini ve işgal harçlarını kapalı oldukları süre boyunca almıyoruz. Açık olan esnafımıza da erteleme ve taksit kolaylığı sunma kararı aldık. Biz bu süreçte esnafımızı asla yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

# koronavirüs, İzmit, destek

05 Şub 2021 - 15:13 - Gündem

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