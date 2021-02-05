1 milyarlık vurgun davasında sanık kendini böyle savundu

Olay, 2018 yılının Haziran ayında Kocaeli'nde meydana geldi. 'Turcoin' üretme vaadi ile vatandaşlardan yaklaşık 1 milyar TL toplayan S.K. ve M.S., şikayet üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü polisi tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar S.K. ve M.S. hakkında 'suç işleme amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından dava açıldı. Aynı zamanda iddianamede 2 sanığın, 11 bin 760 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi. Gözaltına alınan ve aynı suçlardan yargılanacak olan 35 sanığın ise 13 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanıklar S.K. ve M.S. ile tutuksuz yargılanan sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya S.K. ve M.S. SEGBİS sistemi ile katılırken, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

"MAL VARLIĞIMDA GÖZLERİ VAR"



Savunmasında, yüzlerce müştekinin şikayetlerinden vazgeçtiğini söyleyen sanık S.K., "Ben 30 aydır tutukluyum. Sistemdeki hırsızlık olayından da dün itibariyle avukatım vasıtasıyla haberim oldu. Balyoz ile duvarı kırıp içeri girmişler. Ekran kartlarını çalmışlar. Bana karşı organize olunmuş ve benim mal varlığımda gözü olanlar apaçık ortadadır. Tahliyemi istiyorum. Banka hesapları ile müşteki isimlerinin karılaştırılmasının yapılarak, bunun da sistem yedekleri ile karşılaştırılmasını istiyorum. Bilirkişi ile araştırılmasının yapılması sağlıklı netice verecektir. Öncesinde de söylediğim gibi benim yaptığım işler yasaldır, herhangi bir dolandırıcılık yoktur. Hiç işlemediğim bir suç için cezaevinde yatmaktayım" dedi.

Sanık M.S'nin avukatı Duygu Uslanmaz ise "Soruşturmanın başında bilinçli olarak olayın farklı lanse edilmesiyle müvekkilim hakkında soruşturma yapılıp, müştekiler şikayetçi olmuştur. Sonradan müştekiler durumun farkına varıp, şikayetlerinden vazgeçmişlerdir. İlk önce şikayet eden 6 kişiye, S.K'nın hesabından polis tarafından ödeme yapıldı. Bunu duyan binlerce müşteki paralarını alabilmek için şikayetçi olmuşlardır. Bundan sonra müvekkilim olaya dahil olmuştur. Müvekkilim yaklaşık 3 yıla yakındır tutukludur. Kendisinin tahliye olduğu taktirde gerçek müşteki sayısı ortaya çıkacaktır. Müvekkilimin kaçma iradesi yoktur, bu hususun da göz önüne alınarak kendisinin adli kontrol tedbiri de dahil, tüm tedbirlerle tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu. Mahkeme heyeti, tesisteki iddia edilen hırsızlık olayı için bilirkişi raporunun beklenilmesine ve 2 sanığın tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı erteledi.