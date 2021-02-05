Gölcükspor’un Yeni Malatyaspor’dan kiralık olarak anlaşma sağladığı kanat forvet Furkan Yiğit, 0-0 sona eren Somaspor karşısında oyunda kaldığı süre boyunca çok etkili bir performans ortaya koydu. Özellikle ilk yarıdaki tüm atakları başlatan ve sonlandıran isim olan Furkan’ın mücadelesi takdir topladı. Temposunu bulan futbolcu ikinci yarıda kaburgasına darbe aldı ve 60. dakikada yerini Ferhat Aras’a bıraktı. Gölcükspor’un değişmez futbolcuları arasında yer alan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 lig 1 de kupa maçında forma giydi.
05 Şub 2021 - 16:06- Spor Güncelleme: 05 Şub 2021 - 16:07
Furkan Yiğit her şeyi yaptı
Gölcükspor’un Yeni Malatyaspor’dan kiralık olarak anlaşma sağladığı kanat forvet Furkan Yiğit, 0-0 sona eren Somaspor karşısında oyunda kaldığı süre b...
05 Şub 2021 - 16:06 - Spor Yazdır
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.