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05 Şub 2021 - 16:06- Spor G: 05 Şub 2021 - 16:07

Furkan Yiğit her şeyi yaptı

Gölcükspor’un Yeni Malatyaspor’dan kiralık olarak anlaşma sağladığı kanat forvet Furkan Yiğit, 0-0 sona eren Somaspor karşısında oyunda kaldığı süre b...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Gölcükspor’un Yeni Malatyaspor’dan kiralık olarak anlaşma sağladığı kanat forvet Furkan Yiğit, 0-0 sona eren Somaspor karşısında oyunda kaldığı süre boyunca çok etkili bir performans ortaya koydu. Özellikle ilk yarıdaki tüm atakları başlatan ve sonlandıran isim olan Furkan’ın mücadelesi takdir topladı. Temposunu bulan futbolcu ikinci yarıda kaburgasına darbe aldı ve 60. dakikada yerini Ferhat Aras’a bıraktı. Gölcükspor’un değişmez futbolcuları arasında yer alan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 lig 1 de kupa maçında forma giydi.

05 Şub 2021 - 16:06 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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