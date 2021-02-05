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05 Şub 2021 - 16:08- Spor G: 05 Şub 2021 - 16:09

Gölcükspor’un savunması kale gibi!

Üst üste 4 maçtır kalesini gole kapatan Gölcükspor’da savunma hattı yine çok etkileyici bir performansı geride bıraktı.

Erdem ÖVÜÇ
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Lider Somaspor’un etkili ofans oyuncuları karşısında ayakta duran savunma hattı maçı gol yemeden tamamladı. 10 kişi kaldıktan sonra hayli zorlanan ve 45-65ç. dakikalar arasında rakibin boğucu ataklarını savuşturan takımdaki Berkan Durdu, Veli Ortakçı, Selçuk Çalışır ve Ali Mert Işık’tan oluşan savunma kurgusu uyumu ile dikkat çekti.

DARBE YEDİLER, AYAKTA KALDILAR

Berkan Durdu 6 numara pozisyonunda olmasına karşın sağ bekte de verimli olurken, Kaptan Kadir Öge’nin yokluğunda sahaya sol bekte çıkan Ali Mert Işık da bulduğu süreyi en iyi şekilde değerlendirdi. Savunma ortasındaki Selçuk ve Veli ise tek kelime savaştı. Sert darbeler almasına karşın düşmeyen iki futbolcu da rakip ofans oyuncularının adeta kabusu oldu.

ISPARTA VE ÇARŞAMBA’DAN SONRA GELİYOR

1-1 sona ermesine rağmen, 3-0’lık hükmen Çarşambaspor yenilgisi dışında Gölcükspor 18 maçta sadece 15 gol yedi. Bu istatistik Gölcükspor’u, Karşıyaka ile birlikte grubun en az yiyen üçüncü takımı haline getirdi. Üçüncü sıradaki Isparta 10, altıncı sıradaki Çarşambaspor 13 ve yedinci sıradaki Karşıyaka filelerinden 15 top çıkardı. Gölcük temsilcisi haftaya perşembe günü Karşıyaka deplasmanında ter dökecek.

05 Şub 2021 - 16:08 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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