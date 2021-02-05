Ah Furkan ahh!

Gölcükspor’da genç orta saha oyuncusu Furkan Özyapı, Somaspor ile oynanan maçın 44. dakikasında sarı kart gördüğü pozisyonun ardından hakeme “Saçmalama” demiş ve ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü. Soyunma odasına girerken gözyaşlarına hakim olamayan futbolcunun gerilimi soyunma odasında da devam etti.

KARŞIYAKA VE BATMAN

İkinci yarının tamamını 10 kişi oynayan kırmızı siyahlılar müthiş bir direnç gösterdi ve lider rakibinden puanı sökmesini bildi. Gözler ise PFDK’ya çevrildi. Talimatlarda hakeme söylemden ötürü kırmızı kart gören futbolcuya 2-3 maç ceza veriliyor. Furkan’ın da böyle bir ceza alacağı düşünülüyor. 1999 doğumlu futbolcunun zorlu Karşıyaka deplasmanı ve iki hafta sonraki Batman Petrol iç saha maçlarında sahadaki yerini alamayacağı tahmin ediliyor.