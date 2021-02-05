3. Lig 3. Grup’ta ateş hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen Gölcükspor’da büyük umutlarla transfer edilen Atilla Aybars Garhan şoku yaşanıyor. Antrenmanda sol diz ön çapraz bağlarını kopararak sezonu kapatan Atilla, Somaspor ile oynanan maçı tribünden izledi. Ofspor’dan transfer edildiğinde 3. Lig’in en flaş geçişlerinden birisini sağlayan Gölcükspor’da başarılı futbolcu Atilla Aybars’ın yokluğunun aranmaması için mücadele edilecek.
05 Şub 2021 - 18:35- Spor Güncelleme: 05 Şub 2021 - 18:36
Gölcükspor’da Atilla Aybars ŞOKU!
3. Lig 3. Grup’ta ateş hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen Gölcükspor’da büyük umutlarla transfer edilen Atilla Aybars Garhan şoku yaşanıyor. Ant...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.