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05 Şub 2021 - 18:35- Spor G: 05 Şub 2021 - 18:36

Gölcükspor’da Atilla Aybars ŞOKU!

3. Lig 3. Grup’ta ateş hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen Gölcükspor’da büyük umutlarla transfer edilen Atilla Aybars Garhan şoku yaşanıyor. Ant...

Erdem ÖVÜÇ
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3. Lig 3. Grup’ta ateş hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen Gölcükspor’da büyük umutlarla transfer edilen Atilla Aybars Garhan şoku yaşanıyor. Antrenmanda sol diz ön çapraz bağlarını kopararak sezonu kapatan Atilla, Somaspor ile oynanan maçı tribünden izledi. Ofspor’dan transfer edildiğinde 3. Lig’in en flaş geçişlerinden birisini sağlayan Gölcükspor’da başarılı futbolcu Atilla Aybars’ın yokluğunun aranmaması için mücadele edilecek.

05 Şub 2021 - 18:35 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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