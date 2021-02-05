Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara tepki göstererek,"biz polisimizin baktığı yere bakarız" dedi. Kurt açıklamlarında,"Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı olarak dün tüm ilçelerimizde şanlı Türk Polislerini ziyaret ettik. Varlıklarından duyduğumuz gururu ifade ettik" dedi.

"GÖNLÜMÜZ POLİSİMİZDEDİR"

Kurt açıklamalarının devamında ise,"Polislerimize iftira atanların, emniyet teşkilatmızı her alanda yıpratmaya çalışanlarının gayelerinin farkındayız. İftira kampanyası yapanların, yalanları ortaya çıkınca özür bile dilemeden, yüzleri kızarmadan hala konuşmalarını da hayretle izliyoruz. Vatan, millet ve bayrak uğruna gece gündüz fedakarca görev yapan, bu uğurda şehit ve gazi olup bayraklaşan Türk Polis Teşkilatımız, Yüce Türk Milleti'nin gözbebeğidir. İtibar suikasti yapmak isteyenlere asla geçit verilmeyecektir. Gönlümüz ve dualarımız polislerimizledir" dedi.