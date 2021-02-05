Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4’ü aktif jandarma personeli olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan 1 aktif uzman çavuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahıslardan 2'si muvazzaf 4 astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş ile etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 3 askeri okul eski öğrencisinin de aralarında olduğu 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan 9 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 1’i tutuklanırken diğer şahıslar serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4’ü aktif jandarma personeli olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan 1 aktif uzman çavuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.