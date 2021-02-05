Başiskele'nin nüfusu 108 bin 185’e ulaştı

TÜİK verilerine göre, 2019 yılında 102 bin 241 olan Başiskele nüfusu, binde 56,5’lik nüfus artış hızı en fazla olan ilçe olurken, nüfusu 2020'de 108 bin 185’e ulaştı. Başiskele nüfusunun 54 bin 527’si erkek, 53 bin 658’si ise kadın olarak açıklandı.
EN KALABALIK MAHALLE BARBAROS
Başiskele’nin en kalabalık mahallesi bu yıl da değişmeyerek Barbaros Mahallesi oldu. Barbaros Mahallesi’nin nüfusu 13 bin 6 olarak açıklandı. Barbaros Mahallesi’ni, Yeşilyurt Mahallesi 11 bin 476 ve Fatih Mahallesi 7 bin 853 nüfusla takip etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.