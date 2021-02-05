Bizim Mertcan’ı, Fethiye kaptı!

İlimizin genç ve gelecek vaat eden basketbolcularından Mertcan Güncan, Fethiye Belediyespor Kulübü’ne transfer oldu. İzmitli sporcu Basketbol Gençler Ligi’nde gelişimine devam edecek.

TOLGA KAAN BAHADIR YETİŞTİRDİ

Son olarak İzmit Basketbol İhtisas Spor Kulübü’nde forma giyen yıldız adayı basketbolcu Mertcan Güncan, Erkekler Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden, İzmitli bir diğer basketbolcu Sercan Ergin’in formasını giydiği Fethiye Belediyespor tarafından transfer edildi. 2003 doğumlu 2.06 boyundaki dev pivot, Fethiye ekibinin gelişim takımında kendisini geliştirmeye devam edecek. Tolga Kaan Bahadır’ın Kocaeli ve ülke basketboluna kazandırdığı Mertcan’ın kısa vadede kendisini göstereceğine ve A takımda da süre bulacağı düşünülüyor. Başiskele Uğur Okulları öğrencisi olan Mertcan’a yeni kulübünde başarı diliyoruz.