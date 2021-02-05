Yerel ekonomiyi canlandıracak İzmit Çarşı’sı için geri sayım başladı

Dükkân açmanın ücretsiz olduğu, üreticilere doğaya ve insana dost üretim yaparak yeni fırsatlar sunacak olan İzmit Çarşısı, tüm Türkiye ile buluşmaya hazırlanıyor. Esnaf ile üreticilerin birbirlerini destekleyerek bir döngüsel ekonomi oluşturacağı ve Türkiye’nin her tarafından müşterilerle buluşacağı İzmit Çarşısı, 9 Şubat Salı günü, zoom üzerinden geniş bir katılımla tüm Türkiye’ye tanıtılacak.



HÜRRİYET YAKINDAN İLGİLENİYOR



İzmit Çarşısı’nın her aşamasıyla yakından ilgilenen ve kent esnafını ziyaret ederek çarşıyla ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Çarşısı’nın açılışı öncesinde Good4trust.org kurucusu Dr. Uygar Özesmi ile konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna’nın da yer aldığı toplantıda, İzmit Çarşısı’nın son hazırlıkları hakkında konuşuldu.



ZEHİRSİZ, ATIKSIZ, TEMİZ ENERJİ VE ADİL ÇALIŞMA



Dükkân açmanın ücretsiz olduğu İzmit Çarşısı’nda, sadece satış yapıldığında sipariş tutarından %3 ile %7 arasında değişen bir katkı payı alınacak. İzmit Çarşısı’nda yer alacak işletmeler ve bireysel üreticiler faaliyetlerini doğa ile iş birliği içerisinde zehirsiz, atıksız, temiz enerji ve adil çalışma koşullarında gerçekleştirecek.



ÜRETİCİLERE YOL GÖSTERİLECEK



İzmit Çarşısı’nda yer alacak olan işletme ve üreticiler, İzmit Belediyesi bünyesinde düzenlenecek ücretsiz eğitimlerle yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda bilgi sahibi olabilecek. Bunların yanında İzmit Çarşısı ekibi de üreticilere, doğaya ve insana dost üretim yapmak konusunda yol göstererek teknik destek verecek.



İZMİT ÇARŞISI TÜM KOCAELİ’Yİ BEKLİYOR



Üreticilere büyük kolaylıklar sağlayacak olan İzmit Çarşısı doğa ve insan dostu üretim yapmaya çalışan ve bunları çevrimiçi ortamda satmak isteyen tüm üreticileri bekliyor. İzmit Çarşısı’nda çevrimiçi satış yapmak isteyen üreticiler izmitcarsisi.org internet sayfasına girip “Üretici Ol” düğmesine tıklayarak kayıt olabilir. İzmit’in marka değerinin canlanacağı çarşıda Kocaeli’deki diğer esnaflar da yer alabilecek. İzmit Çarşısı’na giren vatandaşlar da hem aradığı tüm ürünleri burada bulabilecek hem de dünyadaki en etkin kalkınma modellerinden biri olan bu uygulama ile yerel esnafın gelişimine katkı sağlayacak.