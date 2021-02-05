Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Şub 2021 - 22:17- Gündem G: 05 Şub 2021 - 22:18

İzmit Belediyesi Temizlik İşlerine muhtarlardan teşekkür

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerde gerçekleştirdiği yoğun çalışma mahalle muhtarlarının da takdirini topladı.

mask

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında İzmit’e güzellik katmak amacıyla yoğun bir mesai harcıyor. Ekiplerin çevre temizliği, yıkama ve dezenfekte çalışmaları mahalle muhtarlarının da takdirini topladı. Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Fatma Keskin ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Yılmaz Koyun başta İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm temizlik personeline teşekkürlerini iletti.


“İZMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MAHALLEMİZDE”


Her iki muhtarında sosyal medyada yayınladıkları mesajda; “İzmit Belediyesi Temizlik İşleri ekibi mahallemizde. İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere Temizlik İşleri Müdürü Sayın İsmail Göksu, temizlik işleri amirleri ve tüm emekçi personellerine teşekkürler” ifadesi yer aldı. 
# İzmit

05 Şub 2021 - 22:17 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yerel ekonomiyi canlandıracak İzmit Çarşı’sı için geri sayım başladı mask
Yerel ekonomiyi canlandıracak İzmit Çarşı’sı için geri sayım başladı
"Biz polisimizin baktığı yere bakarız" mask
"Biz polisimizin baktığı yere bakarız"
Hürriyet ile Kuruçeşme esnafı arasında sıkı koordinasyon mask
Hürriyet ile Kuruçeşme esnafı arasında sıkı koordinasyon
Kocaeli'de ekmek 2 TL'den satılacak! İşte yeni fiyat tarifesi mask
Kocaeli'de ekmek 2 TL'den satılacak! İşte yeni fiyat tarifesi
Kocaeli'de mutasyonlu virüse dikkat! "Yayılma potansiyeli var” mask
Kocaeli'de mutasyonlu virüse dikkat! "Yayılma potansiyeli var”
Ahmet Zerey hayatını kaybetti mask
Ahmet Zerey hayatını kaybetti
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükşehir işçisinin maaşı belli oldu mask
Büyükşehir işçisinin maaşı belli oldu
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü mask
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü mask
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Mahalle mahalle gezip otomobilleri parçaladılar! mask
Mahalle mahalle gezip otomobilleri parçaladılar!
9 yıldır derdini ağlayarak anlatıyor mask
9 yıldır derdini ağlayarak anlatıyor
Yürüyüş yolunda protesto yapan öğrencilere vatandaştan tepki mask
Yürüyüş yolunda protesto yapan öğrencilere vatandaştan tepki

GALERİ

CHP, Karamürsel’de halkı dinledi mask
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler mask
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım)
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü mask
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı mask
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL