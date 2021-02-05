İzmit Belediyesi Temizlik İşlerine muhtarlardan teşekkür

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında İzmit’e güzellik katmak amacıyla yoğun bir mesai harcıyor. Ekiplerin çevre temizliği, yıkama ve dezenfekte çalışmaları mahalle muhtarlarının da takdirini topladı. Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Fatma Keskin ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Yılmaz Koyun başta İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm temizlik personeline teşekkürlerini iletti.



“İZMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MAHALLEMİZDE”



Her iki muhtarında sosyal medyada yayınladıkları mesajda; “İzmit Belediyesi Temizlik İşleri ekibi mahallemizde. İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere Temizlik İşleri Müdürü Sayın İsmail Göksu, temizlik işleri amirleri ve tüm emekçi personellerine teşekkürler” ifadesi yer aldı.