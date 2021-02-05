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05 Şub 2021 - 22:19- Spor G: 05 Şub 2021 - 22:20

Kağıtspor sonunu getiremedi! “74-71”

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor, zorlu deplasmanda Samsunspor’a 74-71 mağlup oldu. MAÇ BOYUNCA KAFA KAFAYA GEÇTİ Mustaf...

Erdem ÖVÜÇ
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Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor, zorlu deplasmanda Samsunspor’a 74-71 mağlup oldu.

MAÇ BOYUNCA KAFA KAFAYA GEÇTİ

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda Samsunspor ile çok kritik bir maça çıkan Kağıtspor parkeden 2 puan çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Deplasmandaki zorlu maçı TRT Spor 2 canlı olarak yayınlarken mücadele nefes kesti. Maç boyunca bir birine üstünlük sağlamak isteyen takımlardan kazanan Samsunspor oldu. Samsun ekibi bitime 11 saniye kala Dukes ile üçlük buldu, Kağıtspor ise 1 saniye kala Sertay Gürsu ile üçlük atışı değerlendiremeyince rakibine 74-71 mağlup olmaktan kurtulamadı.

KESHUN’UN 31 SAYISI ATTI

17. maçında 7. yenilgisini alan ve liderliği Samsun’a bırakan Kağıtspor’da çok başarılı bir maç çıkaran ABD’li oyun kurucu Keshun 31 sayı ile oynadı. Bu oyuncuya destek yeteri kadar gelmedi. Uğur 11, Sertay ve Can 6’şar, Hakan 5, Horace 4, Mert ile Burak 3’er ve İbrahim de 2 sayı attı. Ev sahibi ekipte Soariz 22, Tayfun 16, Dukes 12, Uğur Can ve Berkay da 8 sayı kaydetti. Kağıtspor 14 Şubat’ta 14. sırada yer alan Bursa temsilcisi Finalspor’u konuk edecek.

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05 Şub 2021 - 22:19 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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