Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde akşam saatlerinde bir oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen oyun salonuna operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 13 kişi oyun oynarken suçüstü yakalandı. 13 şahsa korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesi ile idari para cezası uygulandı.
06 Şub 2021 - 00:11- Asayiş Güncelleme: 06 Şub 2021 - 03:05
Kocaeli'de 13 kişiye suçüstü kumar baskını
İzmit'te bir oyun salonuna polis ekipleri tarafından yapılan baskında, aralarında kadınların da olduğu 13 kişi oyun oynarken suçüstü yakalandı.
# İzmit
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.