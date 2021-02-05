Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Şub 2021 - 23:45- Asayiş G: 06 Şub 2021 - 03:01

Aranan şahıslar polise yakalandı

Kocaeli’de işledikleri çeşitli suçlardan aranan 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuksuz yargılanan R.U. hakkında, yargılandığı mahkemece 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan R.U. 5 Şubat günü Gölcük’te polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 YIL HAPİS

Kocaeli’de işlediği işyerinde ve eklentilerinde yağma suçundan tutuksuz yargılanan Ş.P. isimli kişi, yargılandığı mahkemece 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan Ş.P. polis ekipleri tarafından Çayırova’da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

# Kocaeli

05 Şub 2021 - 23:45 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tesisatçıyı öldürerek uçurumdan atan şahıs tutuklandı mask
Tesisatçıyı öldürerek uçurumdan atan şahıs tutuklandı
Genç sürücü 6 araca çarptı! mask
Genç sürücü 6 araca çarptı!
Sahte tarım ilacı üreten çiftliğe baskın: 19 gözaltı mask
Sahte tarım ilacı üreten çiftliğe baskın: 19 gözaltı
Rüşvet teklifinin şok ses kayıtları ortaya çıktı mask
Rüşvet teklifinin şok ses kayıtları ortaya çıktı
Kural ihlali yapan 241 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 241 kişiye para cezası
Kereste palet üretim tesisinde yangın çıktı mask
Kereste palet üretim tesisinde yangın çıktı
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü mask
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü
Yenilirsin ama bu şekilde değil! “0-2” mask
Yenilirsin ama bu şekilde değil! “0-2”
Doğalgazlı otobüs alev alev yandı mask
Doğalgazlı otobüs alev alev yandı
Kocaeli'nin zam şampiyonu belli oldu mask
Kocaeli'nin zam şampiyonu belli oldu
Canbaz’dan Körfez Belediyesine sert tepki! mask
Canbaz’dan Körfez Belediyesine sert tepki!
Mutasyonlu virüs Kocaeli'de mi? 20 günde 30 kişi yakalandı mask
Mutasyonlu virüs Kocaeli'de mi? 20 günde 30 kişi yakalandı

GALERİ

Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler mask
Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi mask
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler mask
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım)
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü mask
İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL