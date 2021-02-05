Aranan şahıslar polise yakalandı

Alınan bilgiye göre cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuksuz yargılanan R.U. hakkında, yargılandığı mahkemece 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan R.U. 5 Şubat günü Gölcük’te polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 YIL HAPİS
Kocaeli’de işlediği işyerinde ve eklentilerinde yağma suçundan tutuksuz yargılanan Ş.P. isimli kişi, yargılandığı mahkemece 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan Ş.P. polis ekipleri tarafından Çayırova’da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.