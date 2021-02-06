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06 Şub 2021 - 09:10- Gündem G: 06 Şub 2021 - 09:17

Akıllı telefon devi Kocaeli'de üretim yapacak

BBK Electronics şirketinin çatısı altında faaliyet gösteren akıllı telefon devi Vivo, Türkiye sınırları içerisinde üretim yapmaya başlıyor. Vivo Mobile Tedarik Zinciri Müdürü Mustafa Fatih Bingöl tarafından yapılan açıklamaya göre, Gebze’de kurulacak fabrika için alanında uzman 11 personel arayışı başladı.
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Türkiye, son birkaç yıldır özellikle Çinli yatırımcıların odağına girdi. Hem stratejik hem de uygun fiyata kaliteli iş gücüyle Avrupa’nın en avantajlı ülkelerinden birisi haline gelen Türkiye’de Çin menşeili akıllı telefon devleri üretim yapmaya hazırlanıyorlar. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Xiaomi ve OPPO, Türkiye’de cep telefonu fabrikası kuracaklarını açıklamışlardı.

Bu bağlamda Xiaomi 30 milyon dolar; OPPO ise 50 milyon dolar yatırım yaparak Türkiye’de üretime başlayacaklarını söylemişlerdi. Şimdiyse bir başka Çinli akıllı telefon üreticisinin Türkiye’de üretim yapacağı ortaya çıktı. Türkiye’ye 6 ay önce resmi girişini yapan Vivo, Türkiye sınırları içerisinde fabrika kuracağını duyurdu.  Gebze lokasyonunda kurulacağı söylenen fabrika, Vivo’nun seçili cep telefonlarına ev sahipliği yapacak.

Vivo, Gebze’de kuracağı telefon fabrikası için şimdiden eleman arayışına bile girmiş durumda. Konuyla alakalı olarak Vivo Mobile Tedarik Zinciri Müdürü Mustafa Fatih Bingöl, LinkedIn hesabından yaptığı duyuruda, kurulacak fabrika için alanında uzman çalışanlar aradıklarını belirtti.

Vivo Türkiye fabrikası kapsamında çalışacak olan kişilerin, 40 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor. Mustafa Fatih Bingöl’ün açıklamasına göre şirket, bu kriteri taşımakta olan tam 11 kişiyi fabrikasında istihdam edecek. Bununla birlikte bu fabrikasında Vivo; üretim şefi, üretim planlamacısı, gümrük operasyonları sorumlusu gibi birçok farklı alanlarda personele ev sahipliği yapacak.

Vivo Türkiye fabrikası için aranan pozisyonların tamamı şu şekilde:

Cep Telefonu Üretim Bandı Üretim Şefi (4 kişi)
Cep Telefonu Üretim Bandı Üretim Planlamacısı (1 kişi)
Logistik Operasyonlar Sorumlusu (1 kişi)
Gümrük Operasyonları Sorumlusu (1 kişi)
Depo Şefi (2 kişi)
Malzeme Sorumlusu (2 kişi)

Eğer ki, yukarıdaki pozisyonlardan herhangi birisiyle ilgileniyorsanız, sizler de Vivo’ya başvuru yapabilirsiniz. Bu noktada tüm süreç Mustafa Fatih Bingöl tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla CV’nizi kendisine LinkedIn üzerinden iletmeniz gerekiyor.
# Gebze

06 Şub 2021 - 09:10 - Gündem

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