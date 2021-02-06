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06 Şub 2021 - 09:28- Spor G: 06 Şub 2021 - 09:29

Burak Süleyman, Çorum’a yetişmiyor

ocaelispor’da Burak Süleyman, Manisa Futbol Kulübü ile oynanan maçın ikinci yarısına çıkamamış ve yerini Yiğitali Bayrak’a bırakmıştı. Burak Süleyman...

Erdem ÖVÜÇ
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ocaelispor’da Burak Süleyman, Manisa Futbol Kulübü ile oynanan maçın ikinci yarısına çıkamamış ve yerini Yiğitali Bayrak’a bırakmıştı. Burak Süleyman’ın sol ayak üst adalesindeki sakatlığı nedeni oyundan alındığı belirtilirken futbolcu Çorum Futbol Kulübü ile oynanacak maça yetiştirilmeye çalışıldı.

YILMAZ, İRFAN VE NUMAN DA YOK

Ancak bu mümkün olmadı ve Burak Süleyman, Çorum’a götürülmeyerek risk edilmedi. Başarılı futbolcu bay arasının ardından 18 Şubat’taki Afyon maçında tam olarak hazır olacak. Öte yandan sakatlıkları süren İrfan Başaran ve Numan Çürüksu ile sarı kart cezalısı Yılmaz Özeren, Çorum Futbol Kulübü ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Manisa maçında kaburgasından sakatlanan Bahattin’de bir sorun olmazken, Bayram, Taha Batuhan, Semih, Mesut Özdemir, Benhur, Murat Cem ve Batuhan Er ise sarı kart sınırında bulunuyor.

06 Şub 2021 - 09:28 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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