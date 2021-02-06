Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi!

Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.

BAĞIRARAK TEHDİT ETTİ

Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Nurcan S.’nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi. 3 ay önce ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S.’nin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.