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06 Şub 2021 - 11:59- Asayiş G: 06 Şub 2021 - 14:15

Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi!

Körfez'de Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Anne şiddeti sırasında küçük çocuğun nefessiz kaldığı görüldü.

Demirören Haber Ajansı
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Körfez  Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. 

BAĞIRARAK TEHDİT ETTİ

Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı. 

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Nurcan S.’nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi. 3 ay önce ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S.’nin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Geçen yıl yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. Görüntülerde, Nurcan S.'nin şiddet uyguladığı kızını kollarından tutup kanepenin üzerine yatırarak dizleriyle üzerine oturduğu görüldü. Nefessiz kalan küçük kızın, kurtulmak için çaba harcadığı, ancak başarılı olamadığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, görüntüyü çeken kişinin de aralarında bulunduğu ailenin diğer üyelerini zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

6 ÇOCUK YURDA YERLEŞTİRİLDİ 

H.B. ile dini nikahla yaşayan Nurcan S.’nin bu birliktelikten 2 çocuğu, ilk evliliğinden de 4 çocuğu olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu belirtildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nurcan S.’nin geçen yıl 4 Nisan’da polis tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı bildirildi. Nurcan S.’nin 6 çocuğunun ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada tepki toplayan Nurcan S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

# Körfez, çocuk

06 Şub 2021 - 11:59 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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