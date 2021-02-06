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06 Şub 2021 - 12:53- Siyaset G: 06 Şub 2021 - 12:57

Ellibeş: “60 yıldır oyun değişmedi”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’ten son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi. Merhum Başbakan Adanan Menderes’in sözlerinden alıntı yapan Ellibeş, “Merhum Başbakan adeta bugünü anlatmış, 60 yıldır oyun değişmemiş” dedi.
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Ellibeş, sosyal medya aracılığıyla verdiği mesajda, “Değerli dostlar, uzun uzun yazmaya gerek yok. İşte size Türk siyasi tarihimizden bir sahne. Rahmetli Başbakan Adnan Menderes 60 yıl önce sanki bugünü anlatmış. Diğer bir ifadeyle ilerlemeye, büyümeye karşı oyun hep aynı olmuş” dedi. Ellibeş’in özellikle son dönemde ana muhelefetin hükümeti yıpratmak için ortaya attığı iddiaların sürekli asılsız çıkması, Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasını bahane ederek eylem başlatılmasına dikkat çektiği paylaşımda Adnan Menderes’in sesinden şu konuşmaya yer aldı:

“SANKİ BUGÜNÜ ANLATIYOR”

“Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi?
Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisine dahi kaale alıp bahsettiler mi?
Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan bin bir eserden birisine dahi başlarını çevirip baktılar mı?
Milletin olan her güzel şeyden, birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır.
Aksine her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?”

06 Şub 2021 - 12:53 - Siyaset

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