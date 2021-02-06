Hüseyin Erol’dan İzmitlilere çağrı: Çocuklarımızın geleceği için…

Biz İzmitiz grubunun kurucusu, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesin uygulamaya koyduğu, "İzmit Çınar Atık" projesine tüm vatandaşların katılmasını istedi. Başkan Erol’un açıklaması şöyle: ‘’Bugün size, İzmit Belediyemizin uygulamaya koyduğu, sıfır atık çalışmaları kapsamındaki "İzmit Çınar Atık" Projesinin bir ayağından söz etmek istiyorum. Hem bilgisayarlarınıza hem de cep telefonlarınıza, ücretsiz olarak indirebileceğiniz "İzmit Çınar Atık" uygulaması ile çevreye ve geri dönüşüme büyük katkılar sağlayabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmaya başladıktan sonra, bulunduğunuz konuma en yakın; Ambalaj Atıkları, Cam Atıkları, Elektronik Atıklar, Yağ Atıkları, Pet Şişe Atıkları, Pil Atıkları ve Tekstil Atıkları, Toplama İstasyonlarının tamamını görebileceksiniz.

UYGULAMAYI İNDİRİN

Uygulama sizin hangi mevkide olduğunu algılayacak ve seçkili atığınızı bırakabileceğiniz en yakın noktaları size gösterecektir. Size en yakın toplama merkezinin üzerini tıkladığınızda adresini karşınıza çıkaracak ve "navigasyon" özelliği sayesinde, ister aracınız ile isterseniz yaya olarak sizi o noktaya kadar kolayca götürecektir. Hadi hemen bu uygulamayı digital aletleriniz indirin ve kullanmaya başlayın. İnanın, kentin kurtuluşu bu çağdaş uygulamalarda saklıdır. Destek olun, kentimizi hep birlikte temiz tutalım, atıklarınızı yerinde ayrıştırarak, geri dönüşüme kazandırın.

VATANDAŞLIK GÖREVİ

Kentimizin ve ülkemizin çevre sağlığının korunması ve geri dönüşümün, toplumun tüm kesimlerince benimsemesi ve yaşam pratiği içerisinde kullanılması çok önemlidir. Kentin en büyük sivil toplum örgütlemesi olan Biz "İzmitiz" Grubunun üyeleri, sadece kentte yaşamakla kalmaz, kentlilik bilinci ve sorumluluğu ile yaşanabilir bir İzmit için elinden geleni yapar. Haydi İzmit, sen de destek ol, "Çınar Atık" uygulamasını kullanmaya başla. Vatandaşlık görevini yerine getir. Çocukların geleceğini kurtar... Sevgi ve selamlarımla.”