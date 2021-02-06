Faruk Eratay koronavirüse yenik düştü

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, milli futbol eski hakemi, İzmit Ticaret Odası’ndan emekli Faruk Eratay (78) geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Kanser tedavisi görürken virüse yakalanan Faruk Eratay, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alınmıştı. Faruk Eratay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Evli ve bir kız çocuk babası olan Faruk Eratay’ın cenazesi bugün Değirmendere Mezarlığı’nda defnedilecek.