Yahyakaptan’a 60 yeni geri dönüşüm konteyneri

Atıkların geri dönüştürülerek yeniden kazandırılması noktasında çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Yahyakaptan Mahallesi’ne 60 yeni geri dönüşüm konteyneri yerleştirdi. İzmit’te Atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanım miktarının arttırılması ve çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla hane ve işyerlerinden atıklar ayrı olarak toplanmaya devam edecek.
DIŞARIDAN MÜDAHALE ENGELLENECEK
Çevre dostu İzmit Belediyesi son olarak Yahyakaptan Mahallesi’ne 60 adet yeni kilitli sistemli geri dönüşüm konteynerleri yerleştirdi. Bu sayede konteynerlere dışarıdan müdahale ve atıkların etrafa yayılması engellenecek. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, hem sağlıklı çevre hem de ekonomiye katkı sağlamak için geri dönüşüm farkındalığı çalışmalarına kent genelinde devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.