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06 Şub 2021 - 16:48- Gündem G: 06 Şub 2021 - 16:50

Yahyakaptan’a 60 yeni geri dönüşüm konteyneri

İzmit Belediyesi tarafından geri dönüşüm çalışmaları kapsamında Yahyakaptan Mahallesi’ne 60 yeni geri dönüşüm konteyneri yerleştirildi
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Atıkların geri dönüştürülerek yeniden kazandırılması noktasında çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Yahyakaptan Mahallesi’ne 60 yeni geri dönüşüm konteyneri yerleştirdi. İzmit’te Atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanım miktarının arttırılması ve çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla hane ve işyerlerinden atıklar ayrı olarak toplanmaya devam edecek. 

DIŞARIDAN MÜDAHALE ENGELLENECEK

Çevre dostu İzmit Belediyesi son olarak Yahyakaptan Mahallesi’ne 60 adet yeni kilitli sistemli geri dönüşüm konteynerleri yerleştirdi. Bu sayede konteynerlere dışarıdan müdahale ve atıkların etrafa yayılması engellenecek. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, hem sağlıklı çevre hem de ekonomiye katkı sağlamak için geri dönüşüm farkındalığı çalışmalarına kent genelinde devam edecek.
# İzmit

06 Şub 2021 - 16:48 - Gündem

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