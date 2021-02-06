Kedi kuyuya düştü itfaiye ekipleri seferber oldu

Olay, Gebze Hacı Halil Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir inşaatın üzeri açık yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyusuna kedi düştü. Kedinin düştüğü yerden bir türlü çıkamadığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kediyi kuyudan çıkarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi, kısa sürede düştüğü yerden kurtarıldı. Daha sonra vatandaşlar, başka bir hayvanın kuyuya düşmemesi için kuyunun üzerini tahtayla kapattı.