Olay, Gebze Hacı Halil Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir inşaatın üzeri açık yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyusuna kedi düştü. Kedinin düştüğü yerden bir türlü çıkamadığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kediyi kuyudan çıkarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi, kısa sürede düştüğü yerden kurtarıldı. Daha sonra vatandaşlar, başka bir hayvanın kuyuya düşmemesi için kuyunun üzerini tahtayla kapattı.
06 Şub 2021 - 16:47- Asayiş Güncelleme: 06 Şub 2021 - 16:50
Kedi kuyuya düştü itfaiye ekipleri seferber oldu
Gebze'de 5 metrelik kuyuya düşen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
06 Şub 2021 - 16:47 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.