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06 Şub 2021 - 16:51- Gündem G: 06 Şub 2021 - 16:53

Gölcük Belediyesi, Şehit Murat İlerigelen yaya üst geçidini yep yeni yaptı

Gölcük Belediyesi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in talimatıyla; kentin içinden geçen D-130 Karayolu nedeniyle, vatandaşların karşıdan ka...
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Gölcük Belediyesi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in talimatıyla; kentin içinden geçen D-130 Karayolu nedeniyle, vatandaşların karşıdan karşıya geçmek için kullandığı yaya üst geçitlerinin kullanım ömrünü yükseltmek ve emanete sahip çıkmak için bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha önce; Şehit İsmail Demircan, Şehit Deniz Akdeniz ve Söğütlü Pınar Camisi önünde bulunan yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımları yapılmış ve kullanım ömürleri uzatılmıştı.

ŞEHİT MURAT İLERİGELEN ÜST GEÇİDİNİN ÜSTÜ DE KAPATILDI

 Şehit Murat İlerigelen Yaya Üst Geçidi’nin de korozyonlu merdiven basamakları, Gölcük Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde imal edilen merdivenlerle yenilenmiş, korozyona uğrayan yürüyüş yolunun saçları da değiştirilmişti. Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından üst geçidin boyanmasından sonra imal edilen aksamlarla ve dayanıklı pleksi malzeme ile de üstü kapatıldı. Üst geçit böylelikle A’dan Z’ye yenilendi ve daha uzun yıllar Gölcük halkına hizmet edecek.

BAKIM VE ONARIMI YAPILMAMIŞ ÜST GEÇİT KALMAYACAK

Gölcük Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü son olarak da Kamuran Ablak Yaya Üst Geçidi’nde aynı bakım ve onarım işlemini gerçekleştirecek. Böylelikle Gölcük’te bakım ve onarımı yapılmamış üst geçit kalmayacak.  

06 Şub 2021 - 16:51 - Gündem

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