Gölcük Belediyesi, Şehit Murat İlerigelen yaya üst geçidini yep yeni yaptı

Gölcük Belediyesi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in talimatıyla; kentin içinden geçen D-130 Karayolu nedeniyle, vatandaşların karşıdan karşıya geçmek için kullandığı yaya üst geçitlerinin kullanım ömrünü yükseltmek ve emanete sahip çıkmak için bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha önce; Şehit İsmail Demircan, Şehit Deniz Akdeniz ve Söğütlü Pınar Camisi önünde bulunan yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımları yapılmış ve kullanım ömürleri uzatılmıştı.
ŞEHİT MURAT İLERİGELEN ÜST GEÇİDİNİN ÜSTÜ DE KAPATILDI
Şehit Murat İlerigelen Yaya Üst Geçidi’nin de korozyonlu merdiven basamakları, Gölcük Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde imal edilen merdivenlerle yenilenmiş, korozyona uğrayan yürüyüş yolunun saçları da değiştirilmişti. Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından üst geçidin boyanmasından sonra imal edilen aksamlarla ve dayanıklı pleksi malzeme ile de üstü kapatıldı. Üst geçit böylelikle A’dan Z’ye yenilendi ve daha uzun yıllar Gölcük halkına hizmet edecek.
BAKIM VE ONARIMI YAPILMAMIŞ ÜST GEÇİT KALMAYACAK
Gölcük Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü son olarak da Kamuran Ablak Yaya Üst Geçidi’nde aynı bakım ve onarım işlemini gerçekleştirecek. Böylelikle Gölcük’te bakım ve onarımı yapılmamış üst geçit kalmayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.