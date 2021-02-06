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06 Şub 2021 - 16:52- Asayiş G: 06 Şub 2021 - 16:58

Acımasız annenin komşusu konuştu: Ara ara gürültü geliyordu

Demirören Haber Ajansı
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Nurcan S.'nin yaşadığı apartmandaki komşusu Necati Keskin, zaman zaman ailenin evinden gürültüler geldiğini ama olayın bu boyutta olabileceğini tahmin etmediklerini söyledi. Nurcan S.'yi kendi halinde sakin bir kadın olarak tanıdıklarını ifade eden Keskin, “Mahallemizin sakiniydi, komşumuzdu. Evlerinden aralıklı olarak gürültü sesleri geliyordu. Çocuklarına şiddet uyguladığını ben hiç görmedim ama internette gördüklerime çok şaşırdım, biz onu öyle bilmiyorduk. Çocuklarını dövdüğüne dair apartmanda herhangi bir ses duymadık” dedi.

“KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI”

İzlediği görüntüler karşısında dehşete kapıldığını belirten Necati Keskin şunları söyledi: “Bağıran, çağıran bir insan da değildi kendisi, kendi halindeydi ama ara sıra bağrışma sesi geliyordu fakat çocuklarına şiddet uyguladığını kesinlikle görmedik. Görüntüleri izledim, bu yapılacak bir şey değil. Hepimizin evladı var, düşünceli olmamız gerekiyor. Kendisi düşüncesiz davranmış.”

06 Şub 2021 - 16:52 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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