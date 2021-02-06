06 Şub 2021 - 17:06- Gündem

3 çocuk babası koronavirüse yenildi

Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs ülkemizde de can almaya devam ediyor. Kocaeli'de bugün bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti