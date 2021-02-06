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06 Şub 2021 - 17:06- Gündem G: 06 Şub 2021 - 17:09

3 çocuk babası koronavirüse yenildi

Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs ülkemizde de can almaya devam ediyor. Kocaeli'de bugün bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Derince Yavuz Sultan Mahallesinde ikamet eden Artvin Murgul Bakır İşletmelerinden emekli, 3 çocuk babası Kemal Kalyoncu (78) kovid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Derince 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk, Derince

06 Şub 2021 - 17:06 - Gündem

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