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06 Şub 2021 - 17:23- Gündem G: 06 Şub 2021 - 17:24

Kültür Müdürlüğüne yakışır tarihi binada 2021 kültür projeleri konuşuldu

İmza attığı çalışmalarla İzmit’in tarihine sahip çıkan Başkan Hürriyet, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü yeni yeri olan tarihi Sarı Konak’ta ziyaret etti. Başkan Hürriyet 2021 yılında yapılacak olan ve üzerinde çalışılan faaliyetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu

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İzmit’in tarihi evlerine sahip çıkan ve bu evlerin aktif olarak kullanılmasını amaçlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in tarihi evlerinden biri olan Sarı Konak’a taşınan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2021 yılını kapsayan projeleri masaya yatırıldı. Toplantıda Başkan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan Engür ve müdürlük personeliyle bir araya geldi. 


İZMİT’İN TARİHİ EVLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ


Toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, “Kentin projelerinin içinde bulunduğumuz Sarı Konak gibi tarihi bir yapıda oluşturulmasını oldukça önemli buluyorum. Tarihi İzmit evlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve aktif olarak kullanmak adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün İzmit’in tarihi yapılarından Sarı Konak’ta hem sanatsal hem İzmit’in tarihi hakkında bir çok başarılı projeye imza atacağına inanıyorum" ifadelerinde bulundu. 


İZMİT HER ANLAMDA ZENGİN BİR KENT 


Konuşmalarının devamında İzmit’in her yönüyle zengin bir kent olduğunu belirten Başkan Hürriyet, "İzmit her anlamda zengin bir kent. Kültürel anlamda da oldukça zengin bir kent. Biz de bu kültürel zenginliği 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi 2021 yılında da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

# İzmit

06 Şub 2021 - 17:23 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Engin - valla bilmiyorumda tüm bu konserlerinizi ve o zeybeği(kızımda oynadı) bu müdürlük mü yaptı, gerçekten en çok çalışan müdürlüğünüz olabilir

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 20:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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