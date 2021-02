AKP'li Sami Çakır’dan dikkat çeken Boğaziçi açıklaması!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına çeşitli protesto gösterileri düzenliyor. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan bazı öğretim üyeleri de Melih Bulu'nun atanmasına karşı çıkmıştı. Son olarak polisin Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde düzenlenen eylemlere müdahale etmesi ülkenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Boğaziçi üniversitesi kampüsünde başlayan eylemler ülke geneline yayılmaya başladı.

CUMHUR İTTFAKINDAN TERÖRİST BENZETMESİ

İktidar ve Cumhur İttifakı üyeleri eylemlere katılanları terörist olarak nitelendirirken, muhalefet ise eylemlerin haklı bir gerekçe olduğunu ifade ederek Melih Bulu’nun istifa etmesini gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestocu öğrencilere “terörist” suçlamasının ardından AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır olayı farklı bir biçimde yorumladı. ‘BOĞAZİÇİ’ başlığı ile açıklama yapan Çakır, herkesin aynı şekilde düşünmeyeceğini belirtti. Çakır aynı zamanda açıklamasında kendilerinin de öğrencilik zamanlarında yürüyüş yaptıklarını ve protestolara katıldıklarını hatırlattı.

“ZAMANI GELİNCE HEDEF SORULABİLİR”

Üniversite gençliğinin farklı tutumlarda tepki, karşı koyma davranışının peşinen kabul edilebilir bulduğunu ifade eden Çakır, “Hiç bir üniversite ayrımı olmaksızın ilmin ışığında insanlığın ve ülkenin hizmetine harcayacağı emeğin takdir edilmesi gerektiğine inanan biriyim. Yine bu çerçevede, bu konuda üniversiteler arasında herhangi bir ayrıcalığın olmaması gerektiğine de inanıyorum. Elbette bilim alanındaki başarısı, yetiştirdiği öğrencilerinin başarısı her üniversitenin performansı iftihar vesilesidir. Belki Boğaziçi Üniversitesinden tüm milletimizin olduğu gibi bir vatandaş olarak benimde beklentim budur. Burada bir hedef olarak önüne üniversiteyi ilk yüze taşımayı koyan bir rektöre zamanı gelince bu hedef rahatlıkla sorulabilir. Bunu nasıl başaracağı tartışılabilirdi. Ama asıl iş ilmin etrafında meseleyi gündem yapabilmekti” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN AYNI DÜŞÜNMEYECEĞİNİ KABUL ETMEK BAŞLANGIÇTIR”

Halk Edebiyatı Şairi Yunus Emre’nin “İlim İlim bilmektir/ İlim kendin bilmektir/ Sen kendini bilmezsin/ Bu nice okumaktır” sözlerini hatırlatarak açıklamasını sürdüren Çakır, “Mısralarını hatırlamak belki yeniden bir bakış açısı canlandırır diye inanmak istiyorum. Herkesin aynı şekilde düşünmeyeceğini kabul etmek başlangıçta düğmeyi doğru iliklemek demektir. Söylem de ve eylem de böyle olursa son düğmede doğru iliklenmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

“PROTESTO HAKKI DOĞAL OLDUĞU KADAR…”

Farklı olma hakkının farklı olanların hakkını gasp, çiğneme, yok etme hakkı vermediğini de belirten Çakır, “İlk önce farklılık iddiasında bulunanların kabul etmesi gerektiğini her zeminde her zaman söylemeye devam edeceğiz. Kaldı ki protesto hakkı doğal olduğu kadar, protestonun azgınlaşmadan, başkasının özel hayatına, inanç dünyasına, duruşuna tecavüz etmeden yapılabilirse bir değeri olacaktır. Aksi her şart ve halükarda millet nezdinde er veya geç mahkum olacaktır. Bir yanıyla tartışmaya açık olan bir hususta, hoşunuza gitmeyen her konuyu protesto kılıfı ile farklı yerlere çekerek protestodan farklı eylemlere dönüştürerek mesaj vermeye çalıştığını zannetmek ve oradan hareketle huzuru sükunu bozmak farklı beklentilere kapı aralamak ise bu olsa olsa bu tür çıkışların başında olmasa bile, sonrasında başka amaç ve hedeflere savrulduğunu çok rahat başka amaçlara taşınabildiğini ortaya koyacaktır” dedi.

“BİZ DE SOKAKLAR DA OLMADIK MI?”

Türkiye’nin sokağın ve üniversitelerin hangi badirelerden geçtiğini çok iyi bildiğini hatırlatan Çakır, “O yıllarda öğrenci olmanın dezavantajını yaşamış görmüş biriyim, protesto yapmadık mı? Yürümedik mi? Sokaklarda olmadık mı? Statükonun aksine bağırmadık mı? Hoşumuza gitmeyen hususlarda itiraz etmedik mi? Evet hepsini yaptık ama hiç bir zaman hiç bir kişinin yaşama, düşünme hakkını güçle zorbalıkla değiştiremeyeceğimizi bilerek mala mülke zarar vermenin hiç bir geçerliliğinin ve hakkımız olmadığını bilerek, korkmadan yılmadan sabırla ve inanarak” dedi.

“BUGÜN DÜNDEN FARKLI DEĞİL”

Sözlerini sürdüren Çakır, “Olan oluyor, geçiyor olamaz, olmamalı. Olaylar, artçı şoklar bu milletin hafızasında bütün derinliği ile yaşamaya devam ediyor. Bugün dünden farklı değil, umud ederim ki, “Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü? Ederdi demeyeceğiz. Bir kronoloji yazısı değil ama dönüp geriye bakılırsa ne demek istediğimiz anlaşılacaktır. Bilim için ülke için hassasiyetimiz değişmeyecek” ifadelerini kullandı.