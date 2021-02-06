Can kaybı ve yeni vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 6 Şubat Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 137 bin 649 testle birlikte toplam test sayısı 30 milyon 486 bin 691’e ulaştı.

108 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Güncel verilere göre semptom gösteren 618 hastayla birlikte 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786’ya çıktı. Can kaybı da 108 artarak 26 bin 685’e yükseldi.

BİN 337 AĞIR HASTA VAR

Bugün 8 bin 89 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, ağır hasta sayısı bin 337 oldu.

DÜN 7 BİN 901 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Şubat verilerine göre semptom gösteren 620 hastayla birlikte 7 bin 901 yeni vaka tespit edilmişti. 110 kişi hayatını kaybederken 8 bin 217 kişi de iyileşmişti.