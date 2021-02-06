Adem Koç: “Kadınlarımız sessiz kalmıyor”

Deva Partisi Başiskele ilçe Kadın Çalışmaları Birim Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde ilçe kadınları, üye ve gönüllüleri ile tanışma ve sohbet programı gerçekleştirildi. Gerçekleşen programda Deva Partisi il Başkanı Adem Koç, "il ve ilçe yöneticilerinin eşleri fedakarca destek oluyorlar, artık mutfağa kadar yansıyan sorunlara kadınlarımızda sessiz kalmıyor” şeklinde konuştu.

GENİŞ KATILIMLI PROGRAM

Başiskele İlçe Başkanlığı Hizmet Binasında gerçekleştirilen programa, Deva Partisi Genel Merkez Kurucu üyelerinden ve Bölge Koordinatörü olan Metin Gürcan, Kocaeli i l Başkanı Adem Koç, Başiskele ilçe Başkanı Av. Görkem Bora Taner, il Teşkilat Başkanı Orhan Sarısüleyman, i l Sekreteri Av. Bilge Banu Bilgin, i l Kadın Politikaları Başkanı Gamze Durmaz, il Halkla ilişkiler Başkanı Emin Birlik, il Kadın Politikaları Başkan Yardımcısı Gülay Yılmaz, ilçe Kadın Çalışmaları Başkanı Pelin Çetin Tanrıöven, ilçe Teşkilat Başkanı Celal Özkaraaslan, İlçe sekreteri Kadir Abbasioğlu, İlçe Halkla İlişkiler Başkanı Atacan Aksoy, İlçe Seçim İşleri Başkanı Mustafa Aygün, İlçe Parti İçi Eğitim Başkanı Mehmet Fatih Yaşar, İlçe Bilişim Birim Başkanı Temel Kılıç katılarak pandemi kuralları içerisinde geniş katılımlı bir Kadın Çalışmaları toplantısı gerçekleştirildi.

“KADINLARIMIZ SİYASETE KÜSKÜN”

"Siyaset, sadece erkeklere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir" diyor. Genel Başkanımız Ali Babacan. Devalı Kadınlar olarak, Kadın Gönüllülerimizle devasal bir kadın örgütlenmesi meydana getirmeyi planlıyoruz. Türk kadını, sivil toplum hareketinde ve siyasetin içinde mutlak surette bulunmalıdır. Ancak günümüzde siyasetin kabalığından dolayı kadınlarımız siyasete küskün malesef. Biz kadınlarımızı sadece oy toplamak maksadıyla bir yan kol olarak değil, bilgisiyle, tecrübesiyle, birikim ve enerjisiyle ana gövdenin içinde görmek istiyoruz. Sayısal bir katılım değil, nitelikli bir katılım istiyoruz” dedi.

"KADINLARA DAHA AKTİF ROLLER ALMALI”

Programa canlı bağlantı ile katılan Deva Partisi Genel Merkez Kadın Çalışmalar Başkanı Elif Esen, "Kadınlar siyasette ve yönetimde daha aktif rol almalı ve Kadına karşı şiddetin çözümünde önemli rolünün olması gerekiyor” dedi.

"KADINLAR ÖNCÜ OLMALIDIR”

Deva Partisi Genel Merkez Kurucu üyelerinden ve Bölge Koordinatörü Metin Gürcan, "Kadın eli değen bir yönetim her zaman faydalıdır. Kadın yöneticilerimizin artması için kadınlarımızın da öncü olmasını yürekten istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GENÇLER SUSTURULUYOR, BASKILANIYOR”

Deva Partisi Başiskele ilçe Başkanı Av. Görkem Bora Taner, "Gençlerimiz susturulduğu, baskılandığı bir ortamda anneler çocuklarının geleceği ile ilgili kaygı duyuyor” ifadelerini kullandı.