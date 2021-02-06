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06 Şub 2021 - 21:44- Asayiş G: 06 Şub 2021 - 21:47

Kızına şiddet uygulayan kadın ve dini nikahlı eşi tutuklandı

Körfez'de çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada çok büyük tepki toplamasının ardından gözaltına alınan kadın ve görüntüleri çektiği iddia edilen dini nikahlı eşi tutuklandı.
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Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde Nurcan Serçe'nin kızı N.B'ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, görüntüler büyük tepki toplarken Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti. Gözaltına alınan Nurcan Serçe emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin ardından dini nikahlı eşi Hayrettin B. de dehşet veren görüntüleri çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslar cezaevine götürülürken, basın mensuplarının sorularını da cevapsız bıraktı.
# Körfez

06 Şub 2021 - 21:44 - Asayiş

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