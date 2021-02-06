Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde Nurcan Serçe'nin kızı N.B'ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, görüntüler büyük tepki toplarken Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti. Gözaltına alınan Nurcan Serçe emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin ardından dini nikahlı eşi Hayrettin B. de dehşet veren görüntüleri çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslar cezaevine götürülürken, basın mensuplarının sorularını da cevapsız bıraktı.
06 Şub 2021 - 21:44- Asayiş Güncelleme: 06 Şub 2021 - 21:47
Kızına şiddet uygulayan kadın ve dini nikahlı eşi tutuklandı
Körfez'de çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada çok büyük tepki toplamasının ardından gözaltına alınan kadın ve görüntüleri çektiği iddia edilen dini nikahlı eşi tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.