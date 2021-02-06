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06 Şub 2021 - 21:47- Gündem G: 06 Şub 2021 - 21:49

İzmir’de art arda korkutan depremler

Ege Denizi'nde İzmir'de hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.1, Kandilli 4.2 olarak duyurdu. Karaburun ilçesi açıklarında saat 21.22'de 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
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Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesine yakınlıktaki bölgede saat 19.09 itibarıyla deprem meydana geldi. Deprem İzmir’in sahil kesimlerinde hissedildi. AFAD, depremin şiddetini 4.1 olarak, derinliğini 39.87 km olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.2 derinliğini 8.4 km olarak açıkladı.

BİR DEPREM DAHA

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 21:22’de yerin 7.03 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu duyurdu. Gelişmelerin takip edildiğini belirten AFAD tarafından “Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” açıklaması yapıldı.

06 Şub 2021 - 21:47 - Gündem

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