Ali Korkmaz dede oldu

AKP İzmit İlçe eski Başkanı, Bilnet Okulları’nın kurucusu ve Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’nın sahibi olan Ali Korkmaz’ın oğlu Fatih Korkmaz ve eşi Merve Korkmaz 2018 yılında dünya evine girmişlerdi. Genç çiftin önceki gün Gölcük Özel Medar Hastanesi’nde çocukları dünyaya geldi. Çocuklarına Hüseyin Ali ismini veren Korkmaz çifti mutluluklarını sosyal medyada paylaştı. Fatih Korkmaz yaptığı paylaşımda “Aramıza hoş geldin oğlum” ifadelerini kullandı.