TEM'de korkutan kaza! Tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Sedat Özçelik idaresindeki 41 AGB 527 plakalı otomobil, İzmit Kuruçeşme Hatipköy mevkisinde önünde seyreden Halil Yılmaz idaresindeki 42 PF 583 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Özçelik ve yanındaki arkadaşı Ahmet Demirkıran (24) itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmit Seka Devlet Hatistanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Demirkıran, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Sedat Özçelik'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici ile otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.