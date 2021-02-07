Yolcu otobüsü viyadükte asılı kaldı: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Abdullah Acar idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 41 BZY 58 plakalı yolcu otobüsü, Gültepe Tünelleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yolcu otobüsü Yenidoğan Viyadüğü'nde yolun sağındaki bariyerlerde asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul’dan Konya’ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen 54 kişilik yolcu otobüsündeki yaklaşık 40 yolcu, ekiplerin çalışmaları sonucu otobüsten tahliye edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan ve aralarında sürücü Abdullah Acar’ın da bulunduğu 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yolcular ise olay yerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Tek şeritten kontrollü olarak sağlanan yoldaki ulaşım, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazanın, sürücünün rahatsızlanması sonucu kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpması sonucu meydana geldiği iddia edilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.