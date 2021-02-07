Kandıra’da biberiye sunumu yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan ziraat mühendisleri Kandıra ilçesinde biberiye yetiştiriciliği hakkında sunum yaptı. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Kandıra Namazgah Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kandıra Ziraat Odası Başkanı, Kandıra ilçe meclis üyeleri, muhtarlar, çiftçiler ve Büyükşehir personeli katıldı.
12 İLÇEDE YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR
Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ni (TABİB) Kocaeli’nin tüm ilçelerine yaymak için faaliyetlerini yoğunlaştıran Büyükşehir, biberiye, oğul otu ve tıbbi nane yetiştiriciliğinin genişletilmesini hedefliyor.
ALIM GARANTİLİ SÖZLEŞME
Büyükşehir’in projesi ile köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilerek kırsal alanların tekrar cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Alım garantili sözleşmeli üretim yapılacak olan proje kapsamında Kandıra ilçesi köylerinde biberiye yetiştiriciliği teşvik edilecek.
DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK
Üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerin fide dikiminden hasat ve pazarlamaya kadar tüm aşamaları yerinde incelenerek Büyükşehir personeli tarafından danışmanlık hizmeti verilecek.
HER UYGULAMA SONRASI HAKEDİŞ DÜZENLENECEK
Çiftçi ile Ziraat Mühendislerinin işbirliği ile doğal çapalama, gübreleme ve ilaçlama ile biberiye tarlaları hasada hazır hala getirilecek ve yapılan her uygulanma sonrası çiftçiye hakediş düzenlenecek.
BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER
ÇKS Kaydı veya çiftçi belgesi ve tapu fotokopisi
En az tek parça 10 dekar arazide üretim yapılması gerekiyor. En fazla 15 da alan gerekmektedir.
Yetiştiricilik yapılacak ilçede ikamet ediyor olması
Arazi kiralık ise kiralık sözleşmesi
Kamu arazisi ise (hazine, orman) kullanım izni şartları gerekmektedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.