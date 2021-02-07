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07 Şub 2021 - 09:45- Eğitim G: 07 Şub 2021 - 09:47

Kandıra’da biberiye sunumu yapıldı

Kandıra’ya 5 yılda çarpan etkisiyle 80 milyon TL’lik kazanım sağlayacak olan TABİB projesinin tüm ilçeye yayılması için Büyükşehir ekipleri yoğun mesai harcıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan ziraat mühendisleri Kandıra ilçesinde biberiye yetiştiriciliği hakkında sunum yaptı. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Kandıra Namazgah Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kandıra Ziraat Odası Başkanı, Kandıra ilçe meclis üyeleri, muhtarlar, çiftçiler ve Büyükşehir personeli katıldı.

12 İLÇEDE YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ni (TABİB) Kocaeli’nin tüm ilçelerine yaymak için faaliyetlerini yoğunlaştıran Büyükşehir, biberiye, oğul otu ve tıbbi nane yetiştiriciliğinin genişletilmesini hedefliyor.

ALIM GARANTİLİ SÖZLEŞME

Büyükşehir’in projesi ile köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilerek kırsal alanların tekrar cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Alım garantili sözleşmeli üretim yapılacak olan proje kapsamında Kandıra ilçesi köylerinde biberiye yetiştiriciliği teşvik edilecek.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

Üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerin fide dikiminden hasat ve pazarlamaya kadar tüm aşamaları yerinde incelenerek Büyükşehir personeli tarafından danışmanlık hizmeti verilecek.

HER UYGULAMA SONRASI HAKEDİŞ DÜZENLENECEK

Çiftçi ile Ziraat Mühendislerinin işbirliği ile doğal çapalama, gübreleme ve ilaçlama ile biberiye tarlaları hasada hazır hala getirilecek ve yapılan her uygulanma sonrası çiftçiye hakediş düzenlenecek.

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

ÇKS Kaydı veya çiftçi belgesi ve tapu fotokopisi

En az tek parça 10 dekar arazide üretim yapılması gerekiyor. En fazla 15 da alan gerekmektedir.

Yetiştiricilik yapılacak ilçede ikamet ediyor olması

Arazi kiralık ise kiralık sözleşmesi

Kamu arazisi ise (hazine, orman) kullanım izni şartları gerekmektedir.

# Kocaeli, Büyükşehir

07 Şub 2021 - 09:45 - Eğitim

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