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07 Şub 2021 - 09:47- Gündem G: 07 Şub 2021 - 09:49

KO-MEK Sepeti ile her kadın özeldir

KO-MEK Sepeti, Haute Couture’ün(kişiye özel tasarım)yeni adresi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından, kursiyerlerin aile ekonomisine katkı sunmak adına projelendirerek hayata kazandırdığı KO-MEK Sepeti, siteyi ziyaret eden kadınlar tarafından büyük beğeni topluyor. Zira sitede yer alan her ürün houte-couture (kişiye özel tasarım) olma özelliğini taşıyor. Buradan satın alınan ürünün bir anlamda eşi benzeri yok.

SİTEYE İLGİ YOĞUN

KO-MEK Sepeti alışveriş sitesinde KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri yer alıyor. Giyimden, takı-aksesuara, dekorasyondan, geleneksel sanatlara kadar farklı alanlarda ürünlerin yer aldığı site, açıldığı günden itibaren ilgiyle takip ediliyor.

EŞİ BENZERİ YOK

KO-MEK Sepeti’nin sıkı takipçileri arasında kadınlar yer alıyor. Buradaki ürünlerin “tek” olma özelliği siteye olan ilgiyi arttırıyor. Zira KO-MEK Sepetinde yer alan her ürün bir anlamda haute couture, (Kişiye özel tasarım)özelliği taşıyor. Kadınların davetlerdeki korkulu rüyası olan “aynı kombini taşıma” riski de KO-MEK Sepeti ile adeta ortadan kalkıyor. Seçilen üründen başka birinde olmaması KO-MEK Sepeti’nin kalite değerinde önemli rol oynuyor.

SİTENİN KOLAYLIKLARI İLGİYİ ARTTIRIYOR

Öte yandan KO-MEK Sepeti’ne yönelik ilgi, müşterilerine sağladığı bir dizi ve önemli kolaylık nedeniyle de ilgi görüyor. Örneğin, stokta olmayan bir ürün ön sipariş verile biliniyor. Komeksepeti.com üreticiyle iletişimi sağlayarak ön sipariş verilen ürünlerin üretilerek alıcısıyla buluşmasını sağlıyor.

ÖDEME ALTERNATİFLERİ

Ürün satın alırken tüm bankalara ait bankamatik kartı, kredi kartı ve havale-eft ödeme seçenekleri mevcut bulunuyor. 12 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

KARGO YA DA ÜRETİCİDEN TESLİM

Ürün satın alınırken şehir içi ve şehir dışı kargo seçenekleri ile birlikte ürün satın alan kişi isterse kargo ücreti ödemeden KO-MEK Sepeti koordinasyonu ile ürünü bizzat üreticiden teslim alabiliyor.

ÜRÜN İADELERİ ve CAYMA HAKKI

Satın alınan ürünler KO-MEK Personeli tarafından titizlikle kontrol ediliyor. Gönderi, son kontrol yapıldıktan sonra ve üretici nezaretinde gerçekleştiriliyor.

İADE KOLAYLIĞI

Her hangi bir sebepten iade işlemini başlatmak ise son derce kolay. Herhangi bir ücret ödenmeden geri gönderilen kargo KO-MEK Sepetine ulaştıktan itibaren iade koşullarına uygun olduğu takdirde ücret iadesi yapılıyor.
# Kocaeli, aile, eğitim, Büyükşehir

07 Şub 2021 - 09:47 - Gündem

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