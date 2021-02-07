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07 Şub 2021 - 09:49- Gündem G: 07 Şub 2021 - 09:52

Kocaeli İtfaiyesi için hummalı çalışma

Kocaeli İtfaiyesi’nin yeni idari ve eğitim alanında 469 adet Jet Grout kolonu, yüksek açı kurtarma kulesi ve yangın kulesinin ankraj imalatları tamamlandı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında inşa ettiği Kocaeli İtfaiyesi’nin yeni hizmet binası ve eğitim alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gücüne güç katarak büyüyen Kocaeli İtfaiyesi, yeni mekanında Kocaeli’nin merkezine daha hızlı ve daha etkili müdahale edecek.

469 ADET JET GROUT İMALATI TAMAMLANDI

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan idari bina ve eğitim alanı için Jet Grout imalatları tamamlandı. 469 adet Jet Grout kolonuyla birlikte yüksek açı kurtarma kulesi ve yangın kulesinin ankraj imalatları da bitirilirken temel betonları da döküldü. Diğer yandan ana bina yapılacak alanda kazı çalışmaları da tamamlandı.

KOCAELİ ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ YANINDA

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında inşa edilen müfreze binasının ardından Büyükşehir, büyüyen Kocaeli’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na yeni bir alan kazandırıyor. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında bulunan itfaiye eğitim merkezinde yapılacak olan yapı, Kocaeli İtfaiyesi’nin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düşünüldü.

20 BİN 630 METREKARELİK ALANDA

Toplam 20 bin 630 metrekarelik alanda yapılacak olan Kocaeli İtfaiyesi idari bina ve eğitim alanı toplamda 1841 metrekarelik idari binaya sahip olacak. Alanda 67 araçlık otopark da bulunacak.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

İdari Bina'da zemin katta; Haber Merkezi, Vardiya Amiri Odası, Dinlenme Odaları, Lojistik Grup Amirliği Odası, İletişim Odası, Ofis, Gönüllü İtfaiyeci Odası, Yatakhaneler, Yemekhane, Spor Salonu, Giyinme Odası ve WC'ler bulunacak. 1. Normal katta ise; Başkan Odası, Ofis, KOSKEM (Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi), Arşivler, Sivil Savunma Uzmanı Odası, Müdür Odaları, Mescitler ve WC'ler yer alacak.

EĞİTİM ALANINDA YOK YOK

Kocaeli İtfaiyesi’nin yeni yerinde eğitim alanı da bulunacak. Eğitim alanında; Eğitmen İdari Bina, Malzeme Depo Konteyner, Konteyner Kule, Uçurum Kulesi, Deprem Simülasyon Alanı ve Güvenlik Kulübesi olacak.

# Kocaeli, eğitim, Büyükşehir

07 Şub 2021 - 09:49 - Gündem

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