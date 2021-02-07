Belediye Derincespor’a tatlı ziyaret

3. Lig 1. Grup’ta sezonun ikinci yarısına flaş bir giriş yapan, önce sahasında Arnavutköy Belediyespor’u 4-0, ardından da Manisaspor’u deplasmanda 5-1 mağlup eden Belediye Derincespor, perşembe günü grubun lideri Bucaspor’u konuk edecek. Sarı lacivertliler zorlu maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Takımın son çalışmasını Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe ve yönetim kurulu da takip ederek takıma tatlı ikram etti.

GÜNTEPE BAŞARI DİLEDİ

Başkan Güntepe yaptığı konuşmada “Sezonun ikinci yarısına iyi başladık ve 2’de 2 yaptık. Takımın oynadığı futbol ve iştah memnuniyet verici. Perşembe günü de Buca’yı konuk edeceğiz. Bucaspor da diğer maçlar gibi final niteliği taşıyor. Son düdüğe kadar takımın mücadelesinden taviz vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Teknik kadromuza ve futbolcularımıza yönetim kurulu olarak sonsuz başarılar diliyoruz” diye konuştu.