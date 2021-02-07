Belediye Derincespor’a tatlı ziyaret

3. Lig 1. Grup’ta sezonun ikinci yarısına flaş bir giriş yapan, önce sahasında Arnavutköy Belediyespor’u 4-0, ardından da Manisaspor’u deplasmanda 5-1 mağlup eden Belediye Derincespor, perşembe günü grubun lideri Bucaspor’u konuk edecek. Sarı lacivertliler zorlu maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Takımın son çalışmasını Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe ve yönetim kurulu da takip ederek takıma tatlı ikram etti.
GÜNTEPE BAŞARI DİLEDİ
Başkan Güntepe yaptığı konuşmada “Sezonun ikinci yarısına iyi başladık ve 2’de 2 yaptık. Takımın oynadığı futbol ve iştah memnuniyet verici. Perşembe günü de Buca’yı konuk edeceğiz. Bucaspor da diğer maçlar gibi final niteliği taşıyor. Son düdüğe kadar takımın mücadelesinden taviz vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Teknik kadromuza ve futbolcularımıza yönetim kurulu olarak sonsuz başarılar diliyoruz” diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.