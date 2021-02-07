Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Şub 2021 - 09:52- Spor G: 07 Şub 2021 - 09:54

Belediye Derincespor’a tatlı ziyaret

3. Lig 1. Grup’ta sezonun ikinci yarısına flaş bir giriş yapan, önce sahasında Arnavutköy Belediyespor’u 4-0, ardından da Manisaspor’u deplasmanda 5-1...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

3. Lig 1. Grup’ta sezonun ikinci yarısına flaş bir giriş yapan, önce sahasında Arnavutköy Belediyespor’u 4-0, ardından da Manisaspor’u deplasmanda 5-1 mağlup eden Belediye Derincespor, perşembe günü grubun lideri Bucaspor’u konuk edecek. Sarı lacivertliler zorlu maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Takımın son çalışmasını Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe ve yönetim kurulu da takip ederek takıma tatlı ikram etti.

GÜNTEPE BAŞARI DİLEDİ

Başkan Güntepe yaptığı konuşmada “Sezonun ikinci yarısına iyi başladık ve 2’de 2 yaptık. Takımın oynadığı futbol ve iştah memnuniyet verici. Perşembe günü de Buca’yı konuk edeceğiz. Bucaspor da diğer maçlar gibi final niteliği taşıyor. Son düdüğe kadar takımın mücadelesinden taviz vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Teknik kadromuza ve futbolcularımıza yönetim kurulu olarak sonsuz başarılar diliyoruz” diye konuştu.

07 Şub 2021 - 09:52 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Burak Süleyman, Çorum’a yetişmiyor mask
Burak Süleyman, Çorum’a yetişmiyor
Kağıtspor sonunu getiremedi! “74-71” mask
Kağıtspor sonunu getiremedi! “74-71”
Bizim Mertcan’ı, Fethiye kaptı! mask
Bizim Mertcan’ı, Fethiye kaptı!
Gölcükspor’da Atilla Aybars ŞOKU! mask
Gölcükspor’da Atilla Aybars ŞOKU!
Gökhan Yenigün kalesinde devleşti! mask
Gökhan Yenigün kalesinde devleşti!
Ah Furkan ahh! mask
Ah Furkan ahh!
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi! mask
Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi!
Akıllı telefon devi Kocaeli'de üretim yapacak mask
Akıllı telefon devi Kocaeli'de üretim yapacak
Kocaeli’de ekmeğe zam geldi “Amacımız iyiyi en hesaplı şekilde ulaştırmaktır” mask
Kocaeli’de ekmeğe zam geldi “Amacımız iyiyi en hesaplı şekilde ulaştırmaktır”
Mutasyonlu virüs Kocaeli'de mi? 20 günde 30 kişi yakalandı mask
Mutasyonlu virüs Kocaeli'de mi? 20 günde 30 kişi yakalandı
Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı mask
Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı
Kuzenler arasındaki küfür kavgası kanlı bitti mask
Kuzenler arasındaki küfür kavgası kanlı bitti

GALERİ

Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu mask
Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu
Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler mask
Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi mask
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler mask
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL