Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Şub 2021 - 09:54- Spor G: 07 Şub 2021 - 09:56

Çorum’da kritik viraj!

Kocaelispor sezonun 21. maçında Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Burak Süleyman, Yılmaz, İrfan ve Numan’ın forma giyemeyeceği maç saat 13.00’te b...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Kocaelispor sezonun 21. maçında Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Burak Süleyman, Yılmaz, İrfan ve Numan’ın forma giyemeyeceği maç saat 13.00’te başlayacak ve Misli.com’dan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ YENİ ÇORUM STADI’NDA

Geride bıraktığımız hafta Manisa FK karşısında 2-0 mağlup olan Kocaelispor bu maçta aldığı yarayı bugünkü Çorum Futbol Kulübü maçı ile kapatmak istiyor. Saat 13.00’te başlayacak olan ve Misli.com’dan canlı olarak yayınlanacak mücadeleyi İzmir’den Mehmet Çağatay Lakot yönetecek. Sol ayak üst adalesinden sakat olan Burak Süleyman, kart cezalısı Yılmaz Özeren ve bir süredir sakatlıkları devam eden Numan ve İrfan, Çorum karşısında sahadaki yerini alamayacak. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçın saatinde hava açık, sıcaklık 16 derece olacak.

AFYON MAÇI ÖNCESİ SARI ALARM VERİLDİ

Kocaelispor’un orta saha oyuncularından Mesut Özdemir, Çorum’da yapılan ter antrenmanında sol ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Korkutan Mesut’ta her hangi bir sorunun olmadığı öğrenildi. Mesut’un zorlu maçta sahaya 11’de çıkması bekleniyor. Öte yandan Mesut’un yanı sıra Bayram Olgun, Taha Batuhan Yayıkcı, Semih Karadeniz, Benhur Keser, Murat Cem Akpınar ve Batuhan Er sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular kart görürlerse 18 Şubat’taki Afyon maçında sahadaki yerini alamayacak.

BENHUR İLE BAŞLIYORUZ

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın kritik maçta kalede Bayram, savunmada Semih, Kemal, Musa Nizam, Gökhan, önlerinde Mesut ve Murat Cem, solda Benhur, sağda Batuhan, forvete yakın bölgede Yiğitali, ileride ise Tahir 11’ini sahaya sürmesi bekleniyor. Çorum ekibinde ise cezası sona eren orta saha oyuncusu Umut Kaya, İsmet Taşdemir tarafından sahaya 11’de sürülecek. Takımdaki tek eksik ise Kahramanmaraş maçında kırmızı kart gören 7 gollü Cengiz Ötkün. Kırmızı Siyahlı ekipte dikkat edilmesi gereken isimlerin başında ise Umut ile birlikte Kocaelispor ile de adı geçen 17 gollü Sinan Kurumuş geliyor.

12. RANDEVU

İki takım daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2’si Play-Off maçıydı. Kocaelispor 11 maçın 6’sını kazanırken, 3’ünü kaybetti, 2 maç da berabere sona erdi. Yeşil siyahlılar rakip fileleri 17 kez havalandırırken filelerinden 12 top çıkardı. Çorum’daki maçlarda ise Kocaelispor’un dikkat çeken bir üstünlüğü bulunuyor. Çorum’daki 4 maçın 3’ünü Kocaelispor, 1’ini ise Çorum FK kazandı. Çorum’da 10 gol atan Kocaelispor, kalesinde 8 gol gördü. Kocaeli’deki 6 maçta ise taraflar 2’şer kez kazandı, 2 maç da berabere sona erdi.

# Kocaeli

07 Şub 2021 - 09:54 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Burak Süleyman, Çorum’a yetişmiyor mask
Burak Süleyman, Çorum’a yetişmiyor
Kağıtspor sonunu getiremedi! “74-71” mask
Kağıtspor sonunu getiremedi! “74-71”
Bizim Mertcan’ı, Fethiye kaptı! mask
Bizim Mertcan’ı, Fethiye kaptı!
Gölcükspor’da Atilla Aybars ŞOKU! mask
Gölcükspor’da Atilla Aybars ŞOKU!
Gökhan Yenigün kalesinde devleşti! mask
Gökhan Yenigün kalesinde devleşti!
Ah Furkan ahh! mask
Ah Furkan ahh!
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi! mask
Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi!
Akıllı telefon devi Kocaeli'de üretim yapacak mask
Akıllı telefon devi Kocaeli'de üretim yapacak
Kocaeli’de ekmeğe zam geldi “Amacımız iyiyi en hesaplı şekilde ulaştırmaktır” mask
Kocaeli’de ekmeğe zam geldi “Amacımız iyiyi en hesaplı şekilde ulaştırmaktır”
Mutasyonlu virüs Kocaeli'de mi? 20 günde 30 kişi yakalandı mask
Mutasyonlu virüs Kocaeli'de mi? 20 günde 30 kişi yakalandı
Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı mask
Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı
Kuzenler arasındaki küfür kavgası kanlı bitti mask
Kuzenler arasındaki küfür kavgası kanlı bitti

GALERİ

Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu mask
Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu
Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler mask
Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi mask
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler mask
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL