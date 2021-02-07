Çorum’da kritik viraj!

Kocaelispor sezonun 21. maçında Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Burak Süleyman, Yılmaz, İrfan ve Numan’ın forma giyemeyeceği maç saat 13.00’te başlayacak ve Misli.com’dan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ YENİ ÇORUM STADI’NDA

Geride bıraktığımız hafta Manisa FK karşısında 2-0 mağlup olan Kocaelispor bu maçta aldığı yarayı bugünkü Çorum Futbol Kulübü maçı ile kapatmak istiyor. Saat 13.00’te başlayacak olan ve Misli.com’dan canlı olarak yayınlanacak mücadeleyi İzmir’den Mehmet Çağatay Lakot yönetecek. Sol ayak üst adalesinden sakat olan Burak Süleyman, kart cezalısı Yılmaz Özeren ve bir süredir sakatlıkları devam eden Numan ve İrfan, Çorum karşısında sahadaki yerini alamayacak. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçın saatinde hava açık, sıcaklık 16 derece olacak.

AFYON MAÇI ÖNCESİ SARI ALARM VERİLDİ

Kocaelispor’un orta saha oyuncularından Mesut Özdemir, Çorum’da yapılan ter antrenmanında sol ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Korkutan Mesut’ta her hangi bir sorunun olmadığı öğrenildi. Mesut’un zorlu maçta sahaya 11’de çıkması bekleniyor. Öte yandan Mesut’un yanı sıra Bayram Olgun, Taha Batuhan Yayıkcı, Semih Karadeniz, Benhur Keser, Murat Cem Akpınar ve Batuhan Er sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular kart görürlerse 18 Şubat’taki Afyon maçında sahadaki yerini alamayacak.

BENHUR İLE BAŞLIYORUZ

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın kritik maçta kalede Bayram, savunmada Semih, Kemal, Musa Nizam, Gökhan, önlerinde Mesut ve Murat Cem, solda Benhur, sağda Batuhan, forvete yakın bölgede Yiğitali, ileride ise Tahir 11’ini sahaya sürmesi bekleniyor. Çorum ekibinde ise cezası sona eren orta saha oyuncusu Umut Kaya, İsmet Taşdemir tarafından sahaya 11’de sürülecek. Takımdaki tek eksik ise Kahramanmaraş maçında kırmızı kart gören 7 gollü Cengiz Ötkün. Kırmızı Siyahlı ekipte dikkat edilmesi gereken isimlerin başında ise Umut ile birlikte Kocaelispor ile de adı geçen 17 gollü Sinan Kurumuş geliyor.

12. RANDEVU

İki takım daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2’si Play-Off maçıydı. Kocaelispor 11 maçın 6’sını kazanırken, 3’ünü kaybetti, 2 maç da berabere sona erdi. Yeşil siyahlılar rakip fileleri 17 kez havalandırırken filelerinden 12 top çıkardı. Çorum’daki maçlarda ise Kocaelispor’un dikkat çeken bir üstünlüğü bulunuyor. Çorum’daki 4 maçın 3’ünü Kocaelispor, 1’ini ise Çorum FK kazandı. Çorum’da 10 gol atan Kocaelispor, kalesinde 8 gol gördü. Kocaeli’deki 6 maçta ise taraflar 2’şer kez kazandı, 2 maç da berabere sona erdi.