Kural ihlali yapan 385 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 6 Şubat günü yapılan kontrollerde 584 iş yeri denetlenirken 15 bin 357 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan 31 şahsa, karantina tedbirine uymayan 1 şahsa, maske takma kuralına uyulmadığı için 62 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 7 şahsa ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 284 şahsa olmak üzere toplam 385 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 86 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 932 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 116 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 48 araç kontrol edildi.