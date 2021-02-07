Aile hekimlerinden uyarı! “Aşı için merkezler oluşturulmalı”

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi Aile Hekimleri Komisyonu Covit aşısı gündemi ile çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Aile Hekimleri Komisyon Başkanı Dr. Recep Pehlivan, komisyon üyeleri Dr. Funda Düven, Dr. Akay Demir, Aile sağlığı çalışanları Hacer Gündüz, Filiz Çömlek ve Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker katıldı. Sağlık çalışanlarının ardından vatandaşlara uygulanmaya başlanan Covit 19 aşısı ile ilgili aşı komisyonunun kurulması ve oluşturulacak aşı merkezlerinde aşıların uygulanması gerektiği açıklandı.

“VALİLİĞE YARDIMCI OLMAK AMACINDAYIZ”

Aile Hekimleri Komisyon Başkanı Dr. Recep Pehlivan toplantı sonrasında alınan kararlar hakkında açıklama yaptı. Dr. Pehlivan, “ Komisyon olarak her ay bir araya gelerek sahada yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili çeşitli kararlar almaktayız. Bu konuda Sağlık Müdürlüğümüze ve Kocaeli Valiliğimize yardımcı olmak amacındayız. Dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanları çok büyük bir özveri göstererek bu pandemiyi en az hasarla atlatılması için gece gündüz çalışmaktalar. Ben bu manada büyük özveri gösteren doktorundan, hemşiresine, ebesinden, anestezi teknisyenine, veri girişi yapan personelimizden, güvenlik görevlilerimize kadar tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

“AŞILAMA NOKTALARI OLUŞTURULMALI”

Komisyon Başkanı Recep Pehlivan açıklamasının devamında, “Bizlerin amacı en iyi şekilde vatandaşlarımıza hizmet verebilmektir. Sahadaki eksiklikleri de ilgililerine bildirmektir. Aşılama öncelikle sağlık çalışanlarımıza hazırlanan mevcut alanlarda sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak şimdi yaş gruplarına göre aşılama konusunda sayıların artacağından mevcut hazırlanan alanlar bu talepleri karşılaması mümkün değildir. Bu nedenle Sağlık Müdürlüğü bünyesinde aşı komisyonu kurulması gereklidir. Bu komisyon çeşitli noktalarda aşılama merkezleri oluşturması gerekmektedir. Çünkü rutin muayene süreleri 15 dakikadan 10 dakikaya indirilmesi de yaşanacak birikimleri önlemesi imkansızdır” dedi.

“SADECE SORUN DEĞİL ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker’e komisyon raporu hazırlanmasının ardından Kocaeli Valiliği ve Sağlık İl Müdürlüğüne iletmesi için verileceği belirtildi. Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker ise yaptığı açıklama da, “Aile Hekimleri Komisyonumuz her ay çok önemli çalışmalara imza atmaktadır. Bu noktada tüm Türkiye’ye de örnek çalışmalara imza atmanın mutluluğunu sendika olarak yaşıyoruz. Komisyonumuzda Aile Hekimlerimizin yanı sıra Aile Sağlığı Çalışanlarımız da sorunu yerinde tespit etmekte ve sadece sorunu değil, çözümü noktasında da idarecilerimizin önünü açmak için büyük çaba sarf ediyorlar” dedi.

RAPOR VALİLİĞE VERİLECEK

Başkan Çeker, “ Bu hafta Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi olarak hazırlanan raporu Kocaeli Valiliğine, Sağlık Müdürlüğüne ve Türk Sağlık-Sen Genel Merkezimize de göndereceğiz. Çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu raporu da kamuoyumuz ile de hafta içinde paylaşacağız. Sendika bünyemizde böyle bir komisyonun olması ve düzenli bir şekilde toplantılar yapmasından dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerine söz verdi.