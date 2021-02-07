Ellibeş, esnaf ve çiftçiden sonra çalışana “%60” zammı övdü

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ile birlikte cuma günü Gebze’deydi. AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve partililerin de eşlik ettiği Ellibeş ve Büyükakın, Gebze’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra önceki dönem AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve İlçe İstişare Kurulu Üyesi Hakan Kaplaner’i ziyaret etti.

"HERKESİ DÜŞÜNEN ANLAYIŞ"

Ayrıca ilçede yapımı devam eden Eski Adliye, Yeni GESMEK Hizmet Binası inşaatını inceledi. Son olarak Gebze Pelitli Mahallesi Tapu Teslim Törenine katılan Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçen hafta içi imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi hakkında konuştu.

"ALIN TERİNE SAYGI VE ÜCRET DENGESİ"

Ellibeş, çiftçisinden esnafına, her kesimi ve herkesi düşünen sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın sergilediğini belirterek şunları söyledi:“Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz çiftçisinden esnafına, sağlık çalışanından muhtarlara, yaşlısından hastasına her kesime bu zor günlerde dokunmayı başardı. Serası zarar gören üreticinin imadadına koştu. Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi projesiyle çiftçisine yeni bir gelir kapısı açtı. Evde üretim yapan kadınlara (komeksepeti.com) internet adresi üzerinden dijital pazar alanı açtı. Sağlık kısıtlamaları nedeniyle işyerini açamayan esnafımıza hükümetimizin yardımları yanında maddi ve lojistik 250 milyon TL’yi aşkın destekte bulundu. Pandemi nedeniyle birçok etkinlik iptal edilirken, bu kaynaklar vatandaşımıza sosyal yardım olarak döndü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son Toplu İş Sözleşmesinde en düşük maaşlı personele %60, diğerlerine %30 civarı yaptığı zam ve iyileştirmeler de aynı hassasiyet içinde gerçekleştirildi. Belediye çalışanına yapılan bu zam dolaylı yoldan da olsa şehir ekonomisini de destek anlamı taşıyacaktır. Burada çalışanların sendikal haklarına saygıyı, şehrimizin kalkınmasında işçilerle omuz omuza olma anlayışını, alın terini, aileleriyle birlikte çalışanların mutluluğunu, ücretlerde dengeyi önceleyen anlayışı takdirle karşılıyoruz. İlçe Belediyelerimiz de benzer anlayışla, kendi imkanları ölçüsünde bu anlaşmaları yapıyor. Sosyal belediyecilik anlamında Türkiye’ye örnek bir çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibini kutluyorum”.