Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Şub 2021 - 10:15- Siyaset G: 07 Şub 2021 - 10:19

Ellibeş, esnaf ve çiftçiden sonra çalışana “%60” zammı övdü

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, sosyal belediyecilikte her kesimi düşünerek hizmet ürettiklerini belirterek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesimizin son bir yıl içinde çiftçimizden, çalışana her kesime kaynaklarını sonuna kadar açmış durumda. Başkan Tahir Büyükakın’ı kutluyorum” dedi.

mask

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ile birlikte cuma günü Gebze’deydi. AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve partililerin de eşlik ettiği Ellibeş ve Büyükakın, Gebze’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra önceki dönem AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve İlçe İstişare Kurulu Üyesi Hakan Kaplaner’i ziyaret etti.

"HERKESİ DÜŞÜNEN ANLAYIŞ"

Ayrıca ilçede yapımı devam eden Eski Adliye, Yeni GESMEK Hizmet Binası inşaatını inceledi. Son olarak Gebze Pelitli Mahallesi Tapu Teslim Törenine katılan Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçen hafta içi imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi hakkında konuştu. 

"ALIN TERİNE SAYGI VE ÜCRET DENGESİ"

Ellibeş, çiftçisinden esnafına, her kesimi ve herkesi düşünen sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın sergilediğini belirterek şunları söyledi:“Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz çiftçisinden esnafına, sağlık çalışanından muhtarlara, yaşlısından hastasına her kesime bu zor günlerde dokunmayı başardı. Serası zarar gören üreticinin imadadına koştu. Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi projesiyle çiftçisine yeni bir gelir kapısı açtı. Evde üretim yapan kadınlara (komeksepeti.com) internet adresi üzerinden dijital pazar alanı açtı. Sağlık kısıtlamaları nedeniyle işyerini açamayan esnafımıza hükümetimizin yardımları yanında maddi ve lojistik 250 milyon TL’yi aşkın destekte bulundu. Pandemi nedeniyle birçok etkinlik iptal edilirken, bu kaynaklar vatandaşımıza sosyal yardım olarak döndü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son Toplu İş Sözleşmesinde en düşük maaşlı personele %60, diğerlerine %30 civarı yaptığı zam ve iyileştirmeler de aynı hassasiyet içinde gerçekleştirildi. Belediye çalışanına yapılan bu zam dolaylı yoldan da olsa şehir ekonomisini de destek anlamı taşıyacaktır. Burada çalışanların sendikal haklarına saygıyı, şehrimizin kalkınmasında işçilerle omuz omuza olma anlayışını, alın terini, aileleriyle birlikte çalışanların mutluluğunu, ücretlerde dengeyi önceleyen anlayışı takdirle karşılıyoruz. İlçe Belediyelerimiz de benzer anlayışla, kendi imkanları ölçüsünde bu anlaşmaları yapıyor. Sosyal belediyecilik anlamında Türkiye’ye örnek bir çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibini kutluyorum”.
# Kocaeli, Gebze, yardım, destek, AKP, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir

07 Şub 2021 - 10:15 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Adem Koç: “Kadınlarımız sessiz kalmıyor” mask
Adem Koç: “Kadınlarımız sessiz kalmıyor”
Ellibeş: “60 yıldır oyun değişmedi” mask
Ellibeş: “60 yıldır oyun değişmedi”
İyi Parti’den Şener Söğüt’e tepki “Bu dünyanın öteki tarafı da var” mask
İyi Parti’den Şener Söğüt’e tepki “Bu dünyanın öteki tarafı da var”
“İktidarı Eleştirmeyi, Devlete düşmanlık olarak görmek ahmaklıktır” mask
“İktidarı Eleştirmeyi, Devlete düşmanlık olarak görmek ahmaklıktır”
"En büyük sorun yerel esnaftan alışveriş yapılmaması" mask
"En büyük sorun yerel esnaftan alışveriş yapılmaması"
Körfez Ticaret Odası’ndan DEVA’ya ziyaret mask
Körfez Ticaret Odası’ndan DEVA’ya ziyaret
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi! mask
Kocaeli'de anne dehşeti! Öz çocuğunu boğmak istedi!
Akıllı telefon devi Kocaeli'de üretim yapacak mask
Akıllı telefon devi Kocaeli'de üretim yapacak
Kocaeli’de ekmeğe zam geldi “Amacımız iyiyi en hesaplı şekilde ulaştırmaktır” mask
Kocaeli’de ekmeğe zam geldi “Amacımız iyiyi en hesaplı şekilde ulaştırmaktır”
Mutasyonlu virüs Kocaeli'de mi? 20 günde 30 kişi yakalandı mask
Mutasyonlu virüs Kocaeli'de mi? 20 günde 30 kişi yakalandı
Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı mask
Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı
Kuzenler arasındaki küfür kavgası kanlı bitti mask
Kuzenler arasındaki küfür kavgası kanlı bitti

GALERİ

Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu mask
Gündüz çiçekçi, akşam süper lig sporcusu
Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler mask
Araçları ile takla attılar, 3 bin 150’şer TL ceza yediler
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi mask
CHP, Karamürsel’de halkı dinledi
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler mask
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Manisa FK (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL