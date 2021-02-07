Meteoroloji uyardı: Kara kış geliyor!

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde çıktı ve birçok ilde parçalı bulutlu bir hava gözleniyor. Tahminlere göre hafta ortasında yağışlar yurdu etkilemeye başlayacak ancak sıcaklıklar cuma gününe kadar düşmeyecek.

12 ŞUBAT’TA HAVA DEĞİŞİYOR

Küresel tahmin sistemlerine göre 12 Şubat Cuma günü yurt yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava hızla soğuyacak, yurdun önemli kısmını kar etkileyecek ve soğuklar şubat ayının sonlarına kadar yurdu terk etmeyecek.