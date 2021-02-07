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07 Şub 2021 - 10:31- Gündem G: 07 Şub 2021 - 10:35

Meteoroloji uyardı: Kara kış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu haftaya dair tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Hafta ortasında yağışlar yurda giriş yapacak olsa da sıcaklıklar yüksek kalacak. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre ise 12 Şubat'tan itibaren ciddi bir soğuma yaşanacak, yurt genelinde kar yağışlı günler görülecek. İstanbul'da günlerce kar bekleniyor.
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Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde çıktı ve birçok ilde parçalı bulutlu bir hava gözleniyor. Tahminlere göre hafta ortasında yağışlar yurdu etkilemeye başlayacak ancak sıcaklıklar cuma gününe kadar düşmeyecek.

12 ŞUBAT’TA HAVA DEĞİŞİYOR

Küresel tahmin sistemlerine göre 12 Şubat Cuma günü yurt yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava hızla soğuyacak, yurdun önemli kısmını kar etkileyecek ve soğuklar şubat ayının sonlarına kadar yurdu terk etmeyecek.

07 Şub 2021 - 10:31 - Gündem

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