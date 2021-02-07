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07 Şub 2021 - 11:13- Gündem G: 07 Şub 2021 - 11:18

Pandemi süreci Darıca’nın nüfusunu arttırdı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Kocaeli’nin Darıca ilçesinin nüfusu, bir önceki yıla göre yaklaşık 8 bin kişi artış göstererek 2020 yılında 214 bin 796 oldu. Kaymakam Yüksel Kara, pandemide insanların bahçeli ve müstakil evlere yöneldiğini belirterek, “Pandemiden dolayı bu tür evlerin tercih edilmesi daha da arttı. Bu kapsamda da Darıca dışarıdan gelen insanlara ev sahipliği yapıyor” dedi.

Demirören Haber Ajansı
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Kocaeli’nin Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan ilçelerinden Darıca’nın nüfusu bir öndeki yıla göre artış gösterdi. 2019 yılında 207 bin olan nüfus, yaklaşık 8 bin artış göstererek 214 bin 796 oldu. Pandemi sürecinde bahçeli, müstakil ve az katlı evlerin yoğun olduğu ilçe büyükşehirlerde yaşayanların tercihi olurken, bu bölgede kendilerini daha izole hissettiklerini söyledi.

“DARICA DIŞARIDAN GELEN İNSANLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR”

Yaşanan nüfus artışının nedenlerinden birinin pandemi olduğunu belirten Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, “31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Darıca nüfusu 214 bin 796 oldu. Bir önceki yıl ile karşılaştırdığımız zaman, 2019 yılındaki nüfusumuz 207 bindi. Dolayısıyla 8 bine yakın bir nüfus artışının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu anlamda Darıca her dönem ciddi nüfus artışına sahip. Bu seneki artışın sebeplerinden biri de koronavirüs. Burada iki katlı genellikle bahçeli evler çok yaygın. Dolayısıyla pandemiden dolayı bu tür evlerin tercih edilmesi daha da arttı bu kapsamda da Darıca dışarıdan gelen insanlara ev sahipliği yapıyor. Bu durum da nüfus artışına neden oldu” dedi.
# Kocaeli, koronavirüs

07 Şub 2021 - 11:13 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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