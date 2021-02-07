Yüzde 20 değil, 10!

Kocaelispor’dan sezon öncesinde Süper Lig takımlarından Antalyaspor’a transfer olan Gökdeniz’in performansı memnuniyet veriyor. 1-1 sona eren Beşiktaş maçında fileleri sarsan ve ligdeki gol sayısını 4’e çıkaran 2001 doğumlu futbolcunun kupada da 2 golü bulunuyor. Alman Eintracht Frankfurt tarafından yakın takibe alınan futbolcunun Kocaelispor’a kazandıracağı para ile ilgili bilgi kirliliğine noktayı koyuyoruz.

1 MİLYON EKSİĞİNE

Gökdeniz bir sonraki satıştan Kocaelispor’a yüzde 10 pay kazandıracak. Ancak anlaşılan paranın 1 milyon lira eksiltilerek hesaplama yapılacak. Örneğin futbolcu 10 milyon lira bonservis bedeli ile farklı bir kulübe transfer olursa Kocaelispor’un alacağı para 9 milyon lira üzerinden değerlenecek ve yeşil siyahlı kulübün kasasına 900 bin lira girecek.

KAMP BONUSU SENEYE DEĞERLENDİRİLECEK

Bu arada Gökdeniz, Antalyaspor’a transferi karşılığında Kocaelispor’a 1 milyon lira bonservis ve Antalyaspor Eski Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün sahibi olduğu 7 yıldızlı Regnum Otel’de kamp kazandırmıştı. Pandemi nedeni ile 6 günlük kampını farklı bir otelde yapan Kocaelispor’un önümüzdeki sezonun devre arasında bu bonusu kullanacağı düşünülüyor.