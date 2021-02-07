Yüzde 20 değil, 10!

Kocaelispor’dan sezon öncesinde Süper Lig takımlarından Antalyaspor’a transfer olan Gökdeniz’in performansı memnuniyet veriyor. 1-1 sona eren Beşiktaş maçında fileleri sarsan ve ligdeki gol sayısını 4’e çıkaran 2001 doğumlu futbolcunun kupada da 2 golü bulunuyor. Alman Eintracht Frankfurt tarafından yakın takibe alınan futbolcunun Kocaelispor’a kazandıracağı para ile ilgili bilgi kirliliğine noktayı koyuyoruz.
1 MİLYON EKSİĞİNE
Gökdeniz bir sonraki satıştan Kocaelispor’a yüzde 10 pay kazandıracak. Ancak anlaşılan paranın 1 milyon lira eksiltilerek hesaplama yapılacak. Örneğin futbolcu 10 milyon lira bonservis bedeli ile farklı bir kulübe transfer olursa Kocaelispor’un alacağı para 9 milyon lira üzerinden değerlenecek ve yeşil siyahlı kulübün kasasına 900 bin lira girecek.
KAMP BONUSU SENEYE DEĞERLENDİRİLECEK
Bu arada Gökdeniz, Antalyaspor’a transferi karşılığında Kocaelispor’a 1 milyon lira bonservis ve Antalyaspor Eski Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün sahibi olduğu 7 yıldızlı Regnum Otel’de kamp kazandırmıştı. Pandemi nedeni ile 6 günlük kampını farklı bir otelde yapan Kocaelispor’un önümüzdeki sezonun devre arasında bu bonusu kullanacağı düşünülüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.