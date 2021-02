Başkan Büyükakın, “Çalışma enerjimizi ninelerimizin dualarından alıyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Kandıra’nın Safalı köyünde hayatını sürdüren Asiye Yakut ve Teksen köyünde yaşayan Hatice Fidan’ı evlerinde ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sosyal Hizmet personellerin belli aralıklarla ziyaret ettiği Hatice Teyze daha önce evinin önüne bayrak istemiş ve arzusu yerine getirilmişti. Safalı köyünde yaşamı sürdüren Asiye Yakut ise Evde Bakım hizmeti alırken, Hatice Fidan gibi Başkan Büyükakın’ı görmek isteğini dile getirmişti. Başkan Büyükakın, Asiye ve Hatice teyzeleri kırmadı ve evlerine konuk olarak, hayır dualarını aldı. Asiye ve Hatice ninelerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Büyükakın, “Çalışma enerjimizi halkımızın ve özellikle bugün ziyaret ettiğim ninelerimizin dualarından alıyoruz” dedi.

“ELLERİNİ AÇIP İÇTEN DUA ETTİ

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hasan Aydınlık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç’ın da yer aldığı ziyaretlerde ilk olarak Asiye Yakut’la buluşan Başkan Büyükakın, Asiye ninenin hayır duasını aldı. Oldukça mutlu olduğu ve bir evladı gibi gördüğü Başkan Büyükakın’ı karşısında görmesinden dolayı mutluluk gözyaşları döken Asiye Nine, ellerini açıp içten dualarına bir süre devam etti. “Evde Bakım hizmeti veren ekiplerimizin gönderdiği video sonrası Asiye Ninemizin o samimi duasını bir kez de şahsen ben duymak ve şahsımı görme isteğini yerine getirmek istedim” diyerek duygularını ifade eden Başkan Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını da şehrin çınarlarına iletti.

“BÜYÜKLERİMİZ BİZİM CANIMIZ”

“Cumhurbaşkanımız bizlere şehirlerinizin bereket timsali büyüklerini ziyaret etmemize dönük talimatlarını her fırsatta veriyor” diyen Başkan Büyükakın, daha sonra Kandıra’nın Teksen köyünde yaşan 85 yaşında ki Hatice Fidan’ı ziyaret etti. Büyük sevinçle Başkan Büyükakın’ı karşılayan Hatice Nine, yenilenen Türk bayrağını da birlikte göndere çekti. Büyük gurur ve mutlulukla şanlı bayrağımızı öpmeyi de ihmal etmeyen Hatice Nine, kaldığı evde Başkan Büyükakın’ı ağırladı. Burada ki ziyarette geçmişe dair fotoğraflarını Başkan Büyükakın’a gösteren Hatice Nine, geçmişte ki güzel ve hüzünlü anılarını da anlatmayı ihmal etmedi. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Hatice ve Asiye Teyzelerimiz gibi diğer tüm büyüklerimiz bizim canımızdır. Sosyal Hizmetlerde görev yapan arkadaşlarımız kentimizin çınarlarını ziyaret ederek ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Yaşlılarımıza sahip çıkmak geleceğimize de sahip çıkmaktır” diye konuştu.

“ONLAR MUTLU OLDUĞUNDA BİZDE MUTLUYUZ”

“Hatice teyzem bizden bayrak istemiş, Asiye annemiz de bizi görme istemişti” diyerek açıklamasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Bugün iki büyüğümüzü ziyaret ettik. Hatice teyzemiz bizden bayrak isteyince duygulanmıştık. Aslında Hatice Ninemiz, bizim milletimizin ruhunu çok güzel ifade ediyor. Herkes belki bir şeyler ister ama Hatice teyzemiz bizden şehitlerimizin kanıyla sulanmış şanlı bayrağımızı istedi. Onun ruhu sayesinde bu bayrak bugün burada dalgalanıyor. Allah bu büyüklerimizin sayısını hep artırsın, başımızdan hiç eksik etmesin. Bu ruhu da memleketimizde hep daim etsin. Bugün büyüklerimizi hem ziyaret edelim hem de güzel dualarını alalım dedik. Onlar mutlu olduğunda bizde mutluyuz. Aslolan da budur. Bu hayat bir şekilde bitiyor. Yaptığımız bütün belediyecilik hizmetleri sonuçta insanımızın mutluluğu içindir. Hatice ve Asiye teyzelerimizin mutluysa bizde mutluyuz” ifadelerini sarf etti.